Правительство США уже давно обсуждает данную возможность

Проблема возможной контрабанды ИИ-ускорителей в страны, находящиеся под санкциями США, неоднократно обсуждалась американскими политиками, и Nvidia, судя по всему, всё же нашла как её решить без заметного ущерба для своей репутации — как пишет издание Reuters, компания разрабатывает технологию, способную отслеживать местоположение чипов.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что программное обеспечение, разработанное Nvidia и использующее недокументированные возможности GPU, будет поставляться в виде новой опции, которую клиенты могут использовать для получения информации о параметрах и состоянии ИИ-ускорителей, но при этом компания сможет узнать местоположение устройств благодаря задержке во времени при обмене данными со своими серверами. Первоначально новая функция станет доступна для новейших графических процессоров Blackwell, обладающих большим набором функций безопасности, а позже может появиться и для GPU прошлых поколений, Hopper и Ampere.

Отмечается, что новая технология Nvidia, определяющая местоположение GPU, может стать ответом на призывы Белого дома относительно предотвращения ввоза чипов в страны, попавшие под ограничения со стороны США, включая Китай. Пекин, в свою очередь, потребовал у Nvidia ответов по поводу наличия бэкдоров в её продуктах, но компания категорически отвергает обвинения в свою сторону, утверждая, что обойти её систему защиты невозможно.