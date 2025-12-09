Intel продолжает сдавать свои позиции на рынке Германии.

Настольные процессоры AMD продолжают доминировать в немецкой рознице, если судить по статистике продаж сети магазинов Mindfactory — как пишет издание Wccftech, полагаясь на данные, публикуемые информатором TechEpiphany, за прошлую неделю позиции Intel пошатнулись ещё больше.

Источник фото: Wccftech

Согласно опубликованным данным, за прошлую неделю в сети магазинов Mindfactory было продано 3655 процессоров AMD, что составляет около 93.6 % от общей доли, тогда как количество реализованных CPU от Intel составило 250 штук, то есть всего 6.4 %. Выручка Intel также серьёзно упала, достигнув показателя 4.95 %, тогда как на долю AMD приходится 95.05 %.

Наиболее популярной платформой AMD является AM5, что выражается в 2705 распроданных единиц, а самым востребованным процессором — Ryzen 7 9800X3D с тиражом в 1290 штук. На второй позиции по популярности располагается Ryzen 7 7800X3D, а замыкает тройку лидеров Ryzen 7 9700X. У Intel наибольшее предпочтение отдают LGA 1700, которая была продана в количестве 200 единиц, а самый успешный процессор, Core i9-14900K, разошёлся тиражом в 10 единиц.

Источник фото: Wccftech/TechEpiphany

Отмечается, что похожая ситуация наблюдается и на американской площадке Amazon, где AMD Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 7800X3D заметно обходят модели Intel по продажам.