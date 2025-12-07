Видеокарты были протестированы в целом ряде игр

Nvidia предлагает широкий ассортимент видеокарт во всех ценовых сегментах, тогда как у компании Intel нет топовых решений, но вот её модели начального уровня способны заинтересовать геймера, привыкшего считать деньги, что показывает недавний тест YouTube-канала Hardware Unboxed.

Источник фото: PC Gamer/Nvidia/Intel

Для тестов эксперт взял по одной модели из категории «до 250 долларов» — GeForce RTX 5050 от Nvidia и Arc B580 от Intel. Видеокарты работали совместно с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Результаты тестов показывают, что Arc B580 обходит GeForce RTX 5050 в большинстве игр, причём в ряде из них преимущество весьма заметно — например, в Battlefield 6 при разрешении 1080p видеокарта от Intel быстрее модели от Nvidia на 39%, в Ghost of Tsushima опережает конкурентку на 58%, а в Cyberpunk 2077 — на впечатляющие 107%.

Использование фирменных технологий масштабирования (DLSS 4 от Nvidia и XeSS от Intel) позволяет обеим моделям увеличить fps, но и тут выигрыш Arc B580 безоговорочный — в F1 25 он достигает 64%, а в Ghost of Tsushima и Cyberpunk 2077 доходит до 65 и 90% соответственно.

Источник фото: YouTube/Hardware Unboxed

В целом, при выборе из двух тестируемых видеокарт эксперт Hardware Unboxed отдаёт предпочтение Arc B580, отмечая наличие у модели от Intel видеобуфера объёмом 12 ГБ против 8 ГБ у конкурента, что позволяет поддерживать стабильные показатели fps в современных играх, требующих более 8 ГБ видеопамяти.

При этом специалист признаёт, что технология Nvidia DLSS 4 обеспечивает более качественную картинку по сравнению с Intel XeSS, а также поддерживается более весомым количеством игр.