Это уже не первый подобный случай.

Выход из строя видеокарты является не слишком приятным явлением, но если пользователь не нарушал гарантийных условий, то производитель без проблем заменит товар на новый. Интересно, что есть и исключения из правил, причём с положительным исходом — в частности, за последние несколько недель стало известно как минимум о двух случаях, когда Nvidia заменила видеоадаптер, который вышел из строя по вине покупателя.

Источник фото: Tom's Hardware/Nvidia

Как пишет издание Tom's Hardware, новый случай произошёл с клиентом, который случайно забыл извлечь видеокарту RTX Pro 6000 стоимостью 10 000 долларов США из системного блока перед его транспортировкой, в результате чего видеоадаптер получил повреждения — модуль PCIe сломался пополам.

Несмотря на нарушение условий, Nvidia готова выслать пострадавшему пользователю новую видеокарту. Кроме того, компания хочет получить повреждённый видеоадаптер, чтобы восстановить его, одновременно изучив характер повреждений.

Ранее Nvidia заменила своему клиенту видеокарту GeForce RTX 5090 Founders Edition, которая также пострадала по вине пользователя, решившего установить на неё водоблок, тем самым нарушившего условия гарантии.

Интересно, что совсем недавно произошёл обратный случай, когда Asus потребовала от пострадавшего пользователя немалую сумму из-за микротрещины на поверхности видеокарты.