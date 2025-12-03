Софтверный гигант показывает варианты использования ИИ-ассистента.

Компания Microsoft продолжает продвигать своего ИИ-помощника Copilot и его новую функцию, позволяющую давать ему задания при помощи голосовых команд — как пишет издание Windows Latest, софтверный гигант выпустил новый видеоролик, в котором показал сценарии использования виртуального ассистента для подготовки к предстоящим праздникам.

Источник фото: Windows Latest

В опубликованном видео Microsoft показывает процесс взаимодействия нескольких людей с ИИ-ассистентом Copilot — достаточно лишь сказать «Привет, Copilot» (Hey Copilot) и задать виртуальному помощнику интересующие вопросы или возложить на него определённые задачи.

Как демонстрируется в ролике, Copilot способен выполнять поручения пользователей при помощи функции Copilot Vision, благодаря которой виртуальный ассистент имеет возможность анализировать всё то, что происходит на экране пользователя и затем предоставлять необходимую информацию.





Журналисты издания отмечают, что Copilot действительно способен выполнять ряд задач, но не лишён недостатков, к которым были причислены возможные ошибки, не слишком быстрая работа и ограниченная функциональность.