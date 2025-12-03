Новинка основана на чипсете MediaTek Helio G100.

Несколько часов назад в сети Интернет появились данные, раскрывающие характеристики и цены глобальных 5G-версий серии Redmi Note 15, а сейчас издание GSMArena публикует информацию о 4G-варианте базовой модели линейки.

Сообщается, что в одном из немецких магазинов смартфон Redmi Note 15 4G указан с 6.77-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением 1080x2392 точек, чипсетом MediaTek Helio G100, ОЗУ объёмом 6 или 8 ГБ и накопителем ёмкостью 128/256 ГБ.

Источник фото: GSMArena

Основная камера новинки на тыльной стороне представлена 108-Мп модулем и дополнена 2-Мп датчиком глубины, а фронтальная камера имеет 20-Мп сенсор. Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор на 6000 мА·ч с 33-Вт проводной зарядкой.

Модель имеет пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP64 и поставляется с предустановленной HyperOS 2. Новинка предлагается в чёрном, зелёном и голубом цветовых оформлениях.

Стоимость Redmi Note 15 4G в немецком магазине составляет 200 евро за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128-ГБ накопителем.