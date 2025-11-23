Рассчитывать на низкий ценник приставки, судя по всему, не стоит.

Компания Valve представила свою новую компактную игровую приставку Steam Machine несколько дней назад, раскрыв ряд её характеристик, но не сообщив о стоимости, поэтому геймерам и экспертам приходится выдвигать собственные предположения — некоторые считают, что консоль должна дебютировать с ценником в 500 долларов США за базовую версию, тогда как другие полагают, что стоимость новинки составит не менее 600-700 и даже 900-1000 долларов.

Источник фото: Eurogamer/Valve

Судя по всему, более пессимистичные прогнозы относительно цены Steam Machine имеют под собой более твёрдую основу, что в некоторой степени подтверждается словами представителя Valve Пьера-Лу Гриффе в рамках интервью на YouTube-канале Skill Up — как пишет издание Wccftech, на вопрос относительно того, будет ли новая игровая приставка являться субсидируемым устройством, был дан отрицательный ответ.

Это означает, что Valve не будет следовать стратегии Sony и Microsoft, которые компенсируют часть стоимости своих консолей PlayStation и Xbox, поэтому Steam Machine, судя по всему, будет дороже, чем предполагают оптимистично настроенные геймеры. По словам Пьера-Лу Гриффе, стоимость игровой приставки от Valve будет на уровне ПК с аналогичными характеристиками.

При этом он отметил, что компания ставила перед собой цель сделать Steam Machine выгодным продуктом, а также предложить ряд дополнительных преимуществ, в том числе компактность, малый уровень шума и качественную беспроводную связь.

Как стало известно в процессе анонса, Steam Machine получит процессор с 6 ядрами и 12 потоками на базе Zen 4 с тактовой частотой до 4.8 ГГц и TDP 30 Вт, графический процессор с 8 ГБ видеопамяти, 28 вычислительными блоками на базе RDNA 3 с частотой до 2.45 ГГц и TDP 110 Вт, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR5.