Новинка имеет 10 ядер CPU и 4 ядра iGPU.

Компания Intel работает над своей предстоящей линейкой процессоров Panther Lake (Core Ultra Series 3), о чём свидетельствуют первые тесты инженерного образца (ES) одной из предстоящих новинок, опубликованные информатором YuuKi_AnS, пишет издание Wccftech.

На появившихся в сети фотографиях представлена эталонная тестовая платформа Intel на шасси Alder Lake-P с четырьмя модулями SK Hynix общей ёмкостью 16 ГБ с частотой 7467 МГц и инженерным экземпляром процессора Intel Panther Lake-U степпинга A0, оснащённым 10 процессорными ядрами в конфигурации 2P+4E+4LP-E, 11 МБ L2-кэша и 12 МБ L3-кэша, а также четырьмя ядрами iGPU на базе Xe3 с шиной на 2.5 ГТ/с.

Максимальная тактовая частота достигает 3.0 ГГц при нагрузке всех P-ядер и 2.6 ГГц по 4 E-ядрам. Мощность PL1 составляет 25 Вт, PL2 достигает 65 Вт, а PL4 ограничена 160 Вт. Пиковая температура кристалла равна 100 °C. SoC имеет четыре основных плитки и одну промежуточную.

Процессор был протестирован в бенчмарке CPU-Z, но результаты предварительных тестов невысоки — 532 балла в однопоточном режиме и 3516 очков в многопоточном.

Источник фото: Wccftech/YuuKi_AnS/X

В настоящее время неизвестно, какая именно модель была представлена в утечке — это может быть как экземпляр для внутренних тестов, так и представитель линейки Core Ultra 3 или Core Ultra 5.