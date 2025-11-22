Новинка позволила смартфону OnePlus Ace 6T добиться высоких показателей.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 готовится к своему дебюту, и в сети Интернет уже появляются предварительные тесты новинки — в частности, чип был протестирован в бенчмарке AnTuTu, показав высокие результаты, пишет издание Wccftech со ссылкой на сообщение информатора Abhishek Yadav.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что в тесте AnTuTu субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в составе OnePlus Ace 6T позволил набрать 3 561 559 баллов, что всего лишь на 11 % меньше по сравнению с показателем топового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также бенчмарк подтвердил, что новинка получит графический процессор Adreno 840.

Источник фото: Wccftech

Чуть ранее Snapdragon 8 Gen 5 был протестирован в тесте Geekbench, где также практически не уступил флагманской модели нового поколения, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Согласно утечкам, субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 будет производиться по 3-нм технологии N3P от TSMC и получит восемь ядер — два основных будут достигать тактовой частоты 3.8 ГГц, а шесть производительных работать на частоте до 3.32 ГГц.

Официальный дебют чипсета Snapdragon 8 Gen 5 состоится 26 ноября текущего года. Первым смартфоном, снабжённым новым чипом, как ожидается, станет OnePlus Ace 6T.