Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 уступил топовому Snapdragon 8 Elite Gen 5 всего 11%
Новинка позволила смартфону OnePlus Ace 6T добиться высоких показателей.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 готовится к своему дебюту, и в сети Интернет уже появляются предварительные тесты новинки — в частности, чип был протестирован в бенчмарке AnTuTu, показав высокие результаты, пишет издание Wccftech со ссылкой на сообщение информатора Abhishek Yadav.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что в тесте AnTuTu субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в составе OnePlus Ace 6T позволил набрать 3 561 559 баллов, что всего лишь на 11 % меньше по сравнению с показателем топового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также бенчмарк подтвердил, что новинка получит графический процессор Adreno 840.

Источник фото: Wccftech

Чуть ранее Snapdragon 8 Gen 5 был протестирован в тесте Geekbench, где также практически не уступил флагманской модели нового поколения, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Согласно утечкам, субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 будет производиться по 3-нм технологии N3P от TSMC и получит восемь ядер — два основных будут достигать тактовой частоты 3.8 ГГц, а шесть производительных работать на частоте до 3.32 ГГц.

Официальный дебют чипсета Snapdragon 8 Gen 5 состоится 26 ноября текущего года. Первым смартфоном, снабжённым новым чипом, как ожидается, станет OnePlus Ace 6T.

#snapdragon 8 elite gen 5 #snapdragon 8 gen 5
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
В Дубае Су-57 во время полёта показал макеты ракет Х-58УШК и РВВ-МД
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
На спутниковых фото обнаружены десятки древних ловушек для викуний в чилийских Андах
+
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
Канада в десять раз увеличит вклад в проекты Европейского космического агентства
+
Microsoft уведомляет клиентов о возможных рисках при использовании ИИ-агентов в Windows
+
BYD может представить в Европе очень компактный и доступный электромобиль Racco
+
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
5
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
+
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+
Программисты негативно восприняли очередную попытку Microsoft прорекламировать ИИ-агентов в Windows
+
ТМХ досрочно поставил в Новосибирск пять современных метропоездов «Ермак»
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
116
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
14
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
09:06
Так, россияне как и украинцы собственно тоже вымирают. Просто смотреть коэффицент рождаемости и старение населения. Да в том же Китае проблемы с рождаемость и старением населения Скоро весь мир ис...
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Сергей Анатолич
08:31
Кинжал вас настигнет, британцы! Так что лучше оставайтесь на своём сраном острове и медренно вымирайте как и все еуропейцы.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Дмитрий Патрушев
07:58
Пока интел чпокает тебя
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Сергей Иншаков
07:08
Главное чтобы интел как положено начпокал все хламудэ🥱
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Андрей Жуков
06:22
Вобщем целый год без ОЗУ. Как недавно с видеокартами от майнинга.
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
El Grechko
05:40
Обещают одно преимущество перед ПК - поддержку CEC, говорят аппаратная модификация потребовалась, так что просто аналог ты не соберёшь. О преимуществах перед консолями и говорить нечего, всё-таки библ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
HP91
05:28
гляди и в 2100 году уже будет эксплуатироваться)
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
Anton Demenchuk
03:44
На практике, если вдруг произойдет заморозка, выглядеть будет так. Укры будут обстреливать в наглую, а вся гейропа кричать что это мы нарушаем. Идиоты.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Roditch
01:51
Лимит мощности повышен до 800 Вт, в сервисах объявлена неделя RTX5090...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:36
сделать андвервольт и возмжно уложиться на 3гц по ядру и3 гц по памяти
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter