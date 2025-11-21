Специалисты указали на слабые стороны ИИ-ассистентов.

Microsoft расширяет свою рекламную кампанию по продвижению новых функций с использованием искусственного интеллекта и превращению Windows 11 в агентную ОС, но результат стараний компании оказывается совсем не таким, как ожидалось, так как пользователи негативно воспринимают навязывание ненужных им ИИ-функций.

Источник фото: Neowin

Как пишет издание Windows Latest, в своём новом рекламном сообщении Microsoft в шутливой форме намекнула на широкие возможности своего виртуального помощника, заявив, что Copilot напишет код быстрее, чем программист выпьет чашку кофе.

Специалисты в сфере программирования скептически отнеслись к этому утверждению, отметив, что из-за ошибок, которые допускает ИИ-ассистент, им придётся потратить дополнительное время, чтобы заставить код, написанный Copilot, работать, поэтому они предпочтут сделать свою работу самостоятельно.

Некоторые из программистов заметили, что Microsoft следует больше внимания уделять стандартным инструментам Windows и ответственно относиться к устранению проблем, то и дело возникающих после обновления ОС, а также прислушиваться к пожеланиям своих клиентов.

Также звучали шуточные слова о том, что часть кода для Windows, судя по всему, пишет Copilot, что приводит к появлению новых багов после очередного апдейта ОС.

В целом, пользователи не противятся прогрессу и согласны терпеть новые ИИ-функции, встроенные в Windows 11, но не желают мириться с тем, что Microsoft забывает о стандартных инструментах ОС, которые зачастую приносят намного больше пользы.