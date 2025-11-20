Также чёрное цветовое оформление получили вентиляторы NF-A14x25r G2 и NF-A14x25 G2.

Известный производитель решений для эффективного охлаждения ПК, компания Noctua, объявила о запуске обновлённой линейки ряда своих продуктов в чёрном исполнении Chromax, пишет издание Tom's Hardware.

Сообщается, что топовый процессорный кулер NH-D15 G2, оснащённый 8 тепловыми трубками, теперь доступен не только в фирменном коричнево-бежевом цветовом оформлении, но и в версии chromax.black, которая представляет собой чёрное исполнение. Аналогичную цветовую гамму Chromax получили и 140-мм вентиляторы — NF-A14x25r G2 и NF-A14x25 G2 с ШИМ-управлением.

Стоимость чёрной версии NH-D15 G2 в США составляет 190 долларов, а в Европе стартует от 160 евро, тогда как цены на NF-A14x25r G2 и NF-A14x25 G2 в исполнении chromax.black начинаются от 45 долларов в США и 40 евро в ЕС.

Источник фото: Tom's Hardware/Noctua

В компании считают, что варианты в чёрном цветовом оформлении подойдут для пользователей, предпочитающих строгий внешний вид для своих сборок. Производитель отмечает, что новые версии должны быть сопоставимы с вариантами в традиционном цветовом исполнении в эффективности и уровне шума.