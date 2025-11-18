Это вызывает вопросы относительно безопасности.

Microsoft активно работает над превращением своей Windows 11 в агентную ОС, благодаря чему пользователи смогут поручать некоторые задания ИИ-агентам. В связи с этим компания тестирует функцию, получившую название «Рабочее пространство агента» (Agent Workspace), пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Сообщается, что в предварительной версии Windows 11 (сборка 26220.7262) в разделе «Система» > «Компоненты ИИ» приложения «Параметры» появился новый переключатель «Экспериментальные агентные функции», который включает в том числе функцию «Рабочее пространство агента».

Источник фото: Windows Latest

По данным издания, эта функция обеспечит каждого ИИ-агента изолированным сеансом в среде Windows с собственной учётной записью и Рабочим столом, благодаря чему виртуальный ИИ-помощник будет способен работать с файлами, открывать приложения и выполнять другие задачи. Это позволит ИИ-агенту действовать не от имени пользователя, а иметь ограниченные права, которые можно задать вручную с целью повышения безопасности.

При этом после активации функции ИИ-агенты смогут получить доступ к пользовательским приложениям и папкам, а также к Рабочему столу. Хотя в теории это может создать брешь в безопасности, софтверный гигант уверяет, что причин для беспокойства нет, тем более что пользователь сможет ограничить действия того или иного агента.

Microsoft отмечает, что данная функция может негативно повлиять на быстродействие системы, так как ИИ-агенты будут работать в фоновом режиме, хотя ранние тесты показывают, что падение производительности будет минимальным.