В коде предварительной версии ОС обнаружено подтверждение новых функций.

В настоящее время среди Android-устройств есть немало геймерских моделей, и с каждым месяцем их число увеличивается, на что, как следует из находки журналистов издания Android Authority, обратили внимание и инженеры Google, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: Android Authority

Сообщается, что в коде последней бета-версии Android было обнаружено подтверждение того, что Google готовит заметное расширение игровых возможностей для геймерских устройств — сообщается, что компания внедрит функции тонкой настройки игровых контроллеров непосредственно на смартфонах.

Также говорится о добавлении поддержки виртуальных геймпадов, что обеспечит возможность перехвата действий на системном уровне и позволит связывать кнопки виртуального контроллера с реальным, что повысит удобство в случае имеющихся ограничений со стороны приложения.

Ожидается, что новые игровые функции будут реализованы в следующем крупном обновлении — Android 17. Впрочем, не исключено, что Google повременит с апдейтом, представив улучшения чуть позже.