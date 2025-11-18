Запуск новинок ожидается в начале следующего года.

Компания Samsung работает над своей новой линейкой смартфонов Galaxy S26, которая, согласно сообщению информатора Ice Universe, будет тоньше и легче конкурирующих моделей серии iPhone 17, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/OnLeaks/AndroidHeadlines

По данным информатора, стандартная модель Galaxy S26 будет весить 164 г, что на 13 г меньше по сравнению с базовым iPhone 17, а вес Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra составит 191 и 214 г соответственно — это на 13 и 17 г меньше на фоне iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Толщина базового Galaxy S26, как следует из сообщения Ice Universe, будет составлять 6.9 мм, то есть на 1.05 мм меньше по сравнению со стандартным iPhone 17, тогда как аналогичный параметр у Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra будет равен 7.3 и 7.9 мм соответственно, что на 1.45 и 0.85 мм меньше на фоне iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Источник фото: NotebookCheck/Ice Universe/X

Конечно, многие любители элегантных и лёгких устройств оценят данные изменения, но вопрос о том, не стоило ли Samsung вместо уменьшения толщины и веса повысить ёмкость батарей в составе новинок, остаётся открытым.