Далеко не всем нравятся нововведения со стороны Microsoft.

Microsoft продолжает внедрять в Windows 11 всё больше новых возможностей, зачастую с использованием технологий искусственного интеллекта, но целый ряд пользователей указывает компании, что неплохо было бы обратить внимание на имеющиеся проблемы, прислушавшись к мнению своих клиентов.

Источник фото: Neowin

Совсем недавно пользователи раскритиковали Microsoft за её стремление превратить Windows 11 в агентную ОС, отметив, что обилие ИИ-функций приносит дополнительные сложности, а некоторые функции, которые действительно помогают клиентам, работают не так, как хотелось бы.

Свою порцию критики в отношении Windows привнёс и глава Epic Games Тим Суини, который в шутливой манере поднял проблему о принуждении к использованию Учётной записи Microsoft и невозможности перемещения Панели задач в Windows 11. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал Суини в социальных сетях, отметив часть сообщения об учётной записи.

Действительно, за последние несколько месяцев Microsoft убрала целый ряд известных обходных путей в Windows 11, при помощи которых пользователи могли применять локальную учётку вместо Учётной записи Microsoft, которая, к тому же, требует подключения к сети Интернет. Панель задач также вызывает определённые неудобства у некоторых пользователей Windows 11, которые со времён Windows 10 привыкли перемещать её, но Microsoft посчитала, что это нецелесообразно.

Позиции Microsoft по-прежнему сильны, но на фоне окончания основного периода поддержки Windows 10 некоторые пользователи смотрят в сторону Linux-дистрибутивов, поэтому софтверному гиганту, судя по всему, не следует испытывать терпение своих клиентов.