Для этого потребовались определённые доработки.

Энтузиасты продолжают искать новые способы запуска старых игр на устройствах, изначально не предназначенных для этих целей — в частности, YouTube-блогер Vimpo опубликовал процесс запуска собственного сервера Minecraft на чипе от умной лампочки с Wi-Fi, пишет издание PC Gamer.

Источник фото: PC Gamer/Vimpo

Приобретённая на площадке AliExpress лампочка оснащается чипом BL602, снабжённым 32-разрядным одноядерным процессором на базе RISC-V с тактовой частотой до 192 МГц, 276 КБ ОЗУ и 128 КБ ПЗУ, к которому энтузиаст припаял микроконтроллер с USB-портом для реализации возможности управления при помощи сторонних устройств, в том числе подключаемой клавиатуры.

После предварительной подготовки блогер запустил на модифицированном устройстве собственный сервер Minecraft, называемый Ucraft и разработанный для систем с ограниченными ресурсами. По словам разработчика, его реализация имеет размер всего 46 КБ без аутентификации и 90 КБ с библиотекой аутентификации, а требуемый для 10 игроков объём ОЗУ составляет 70 КБ с аутентификацией и 20 КБ без неё.





При этом энтузиаст отмечает, что сервер имеет урезанные возможности, обрабатывая лишь базовые мини-игры и поддерживая карты ограниченного размера. Тем не менее основная цель по запуску сервера Minecraft на маломощных устройствах достигается, что разработчик демонстрирует в своём видеоролике, показывая работоспособность своего решения на чипе от умной лампочки.