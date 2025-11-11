Сайт Конференция
Breaking news
Энтузиаст запустил собственный сервер Minecraft на чипе от умной лампочки
Для этого потребовались определённые доработки.

Энтузиасты продолжают искать новые способы запуска старых игр на устройствах, изначально не предназначенных для этих целей — в частности, YouTube-блогер Vimpo опубликовал процесс запуска собственного сервера Minecraft на чипе от умной лампочки с Wi-Fi, пишет издание PC Gamer.

Источник фото: PC Gamer/Vimpo

Приобретённая на площадке AliExpress лампочка оснащается чипом BL602, снабжённым 32-разрядным одноядерным процессором на базе RISC-V с тактовой частотой до 192 МГц, 276 КБ ОЗУ и 128 КБ ПЗУ, к которому энтузиаст припаял микроконтроллер с USB-портом для реализации возможности управления при помощи сторонних устройств, в том числе подключаемой клавиатуры.

После предварительной подготовки блогер запустил на модифицированном устройстве собственный сервер Minecraft, называемый Ucraft и разработанный для систем с ограниченными ресурсами. По словам разработчика, его реализация имеет размер всего 46 КБ без аутентификации и 90 КБ с библиотекой аутентификации, а требуемый для 10 игроков объём ОЗУ составляет 70 КБ с аутентификацией и 20 КБ без неё.


При этом энтузиаст отмечает, что сервер имеет урезанные возможности, обрабатывая лишь базовые мини-игры и поддерживая карты ограниченного размера. Тем не менее основная цель по запуску сервера Minecraft на маломощных устройствах достигается, что разработчик демонстрирует в своём видеоролике, показывая работоспособность своего решения на чипе от умной лампочки.

#minecraft
Источник: pcgamer.com
Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
07:17
Ничего нового, Берни опять в припадке бьётся.
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
Megard
07:15
"Сбор затронет только те товарные категории, где доля российских производителей остается незначительной." - т.е. практически всё
В России импортеры и производители электроники с 01.09.2026 года столкнутся с новым сбором
ИСКАНДЕР
07:09
Не переживай, победит, в любом случае, повышение цен для конечных покупателей! )))
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
ИСКАНДЕР
07:07
Ты путаешь текущие продажи и процессоры в работающих компах, по продажам Интел в опе, но парк компьютеров не так быстро обновляется и там доля процессоров Интел хоть и снижается, но еще достаточно вел...
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
ИСКАНДЕР
06:54
Ты прав, тебя пора убирать с оверов! )))
Выплаты по больничным в России в 2026 году вырастут до 6827 рублей в день
AnPriz
06:48
Ну так делайте .
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
[IRanPast]
06:37
Проебалты озолотятся на продаже виртуальных серверов в европе
В Госдуме допустили отключение Рунета в случае вмешательства в выборы 2026 года
Сергей Анатолич
06:02
Вот ведь, лентяй Аристотель, не мог заметить 2400 лет назад на снимках компьютерной томографии особенности строения зрительного нерва!🤣
Ученые открыли секрет необычного зрения хамелеонов, который не заметили Аристотель и Ньютон
Виктор Байкин
05:31
За 0.5 секунды на этом сайте всплыло 8 реклам. Я аж задолбался их отрубать. А по теме. Я только и слышу что мол что то там придумали. Пиз***. 27 всплывающих реклам пока я пытался написать комент. Вы...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Sergey Lavrenyk
05:31
Недорогие? ЗУР 95Я6 для "Панциря-С1" около 40 тысяч долларов стоят. При этом имеют гораздо лучшие гарактеристики.
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
