Памятка о том, какие пароли использовать не стоит.

Пароли широко используются в качестве средства защиты от несанкционированного доступа к различным системам управления и пользовательским учётным записям, поэтому к их созданию рекомендуется подходить со всей ответственностью. К сожалению, не все пользователи способны оценить риски, которые могут возникнуть в том случае, когда злоумышленник сможет подобрать пароль, что и демонстрируют результаты исследования, опубликованные Comparitech, пишет издание TechSpot.

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что эксперты изучили более 2 млрд паролей, полученных в результате утечек за 2025 год, и составили список наиболее популярных. Согласно результатам исследований, самым популярным паролем стал «123456», которым воспользовалось 7.6 млн пользователей, на втором месте оказался «12345678», а замыкает тройку лидеров «123456789».

Как можно заметить, наиболее часто для паролей пользователи применяли цифры, расположенные в порядке возрастания, иногда добавляя буквы, хотя пароли, содержащие слова «admin», «password» или их вариации также весьма популярны.

Источник фото: TechSpot/Comparitech

В целом, 250 из 1000 самых популярных паролей содержали цифры, в 38.6 % входила последовательность «123», а 3.1 % включали в себя буквы «abc». В топ-100 также входили пароли с буквенной последовательностью «qwerty» и варианты со словом «minecraft». Несмотря на то, что большинство сайтов рекомендует использовать пароли, состоящие как минимум из 12 символов, 65.8 % из списка, изученного экспертами, оказались меньшей длины.

Отмечается, что для предотвращения несанкционированного доступа к пользовательским данным рекомендуется ответственно отнестись к созданию пароля — он должен содержать комбинацию из строчных и заглавных букв, цифр и символов. Кроме того, следует избегать шаблонных последовательностей и фраз, чего не сделали пользователи, пароли которых попали в опубликованный список, а для большей безопасности использовать двухфакторную аутентификацию.