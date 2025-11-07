AMD FX-9590 продолжает раскрывать свой потенциал

Процессор AMD FX-9590, дебютировавший более двенадцати лет назад, продолжает удивлять, поддерживая современные игры, в частности Battlefield 6, тогда как его конкурент прошлых лет, Intel Core i7-2600K, на это не способен, что показал в своём видеоролике энтузиаст Fully Buffered, пишет издание Wccftech.

Источник фото: PC Gamer/EA

Пользователь попытался поиграть в недавно вышедший Battlefield 6 на двух старых процессорах, Core i7-2600K и FX-9590 — на платформе от Intel игровое приложение не открылось, выдав ошибку, тогда как модель от AMD без проблем запустила игру.

Энтузиаст показал, в чём же кроется проблема — тестируемая платформа от AMD поддерживает технологию Secure Boot, требуемую для запуска Battlefield 6, что видно в BIOS, тогда как Intel данной возможности лишена. Интересно, что TPM 2.0, судя по всему, игра не требует.

Что касается результатов тестов, то процессор AMD FX-9590 совместно с видеокартой AMD Radeon RX 5700 8 ГБ смог обеспечить около 30-40 fps в 1080p при практически полной загрузке CPU, а снижение разрешения позволило преодолеть отметку в 40 fps.





Отмечается, что разработчики игры Battlefield 6 особое внимание уделяли оптимизации, благодаря чему она запускается даже на системах, характеристики которых ниже минимальных (в отношении CPU — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600), что и продемонстрировал данный тест.