Бесплатный мод будет готов в ближайшее время.

На фоне прошлогодних новостей о выходе ремейка первых двух частей игровой серии Max Payne энтузиасты продолжают создавать собственные моды, заметно улучшающие графическую составляющую данных игр — в частности, разработчик Max Payne 2 RTX Remix под ником Darko P сообщил, что его мод скоро будет доступен для всех желающих, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Мод Max Payne 2 RTX Remix добавляет полноценное освещение во вторую часть игровой серии Max Payne, что осуществляется за счёт реализации технологии трассировки пути. Действительно, в видеоролике, демонстрирующем отрезок игрового процесса Max Payne 2, заметны значительные улучшения графики.

Разработчик Max Payne 2 RTX Remix отмечает, что мод завершён не полностью, поэтому могут наблюдаться различные артефакты, в том числе исчезновение геометрии под определёнными углами, а также проблемы с отображением зеркал.





Создатель мода сообщает, что Max Payne 2 RTX Remix в ближайшем будущем будет доступен для скачивания на платформе moddb совершенно бесплатно.