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Эксперты считают, что PS5 Pro в большей степени полагается на масштабирование для улучшения картинки
Предполагается, что технология PSSR позволяет улучшить визуальные эффекты при высоком разрешении.

Несколько дней назад состоялась долгожданная презентация новой игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro, которая получила не только более высокие характеристики, но и поддержку новой технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая, как выяснили специалисты Digital Foundry, активно используется Sony для улучшения визуальной составляющей в новых играх, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Sony

Эксперты тщательно изучили материалы, представленные Sony во время презентации PlayStation 5 Pro, и пришли к выводу, что, несмотря на более мощный графический процессор, новая игровая приставка в большей степени полагается на технологию масштабирования PSSR — например, в The Last of Us Part II она позволила достигнуть показателя 60 кадров в секунду в разрешении 4K при внутреннем разрешении 1440p, а в Ratchet & Clank: Rift Apart обеспечила аналогичные показатели 4K/60 fps при внутреннем разрешении 1440p-1800p.

Похожая ситуация, по словам специалистов Digital Foundry, наблюдается и в других играх, таких как Alan Wake 2 и Dragon’s Dogma 2, что позволяет обеспечивать 60 кадров в секунду при высоком разрешении.

Отмечается, что новая игровая консоль PlayStation 5 Pro получила более производительный графический процессор, более скоростную память и ряд других улучшений, но процессорные ядра основаны на устаревшей архитектуре Zen 2, что может стать узким местом для современных игр.

Конечно, PS5 Pro способна поднять планку в визуальной составляющей игр, в том числе с использованием трассировки лучей, но для этого приходится применять различные ухищрения, например, в виде апскейлинга. Кроме того, некоторых геймеров разочаровала стоимость новинки, стартующая с отметки в $700, поэтому Sony, судя по всему, будет непросто убедить пользователей в покупке новой игровой консоли.

#sony playstation 5 pro
Источник: notebookcheck.net
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