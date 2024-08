Производство Pro-вариантов iPhone распространяется за пределы Китая.

Некоторое время назад в сети Интернет появились слухи о том, что Apple впервые в своей истории намерена производить Pro-версии своих смартфонов в Индии, а новая утечка подтверждает данную информацию, говорится в материале Neowin.

Источник фото: MacRumors

На изображении, опубликованном информатором OvO, представлена часть упаковки смартфона iPhone 16 Pro, на этикетке которой видна надпись «Designed by Apple in California. Assembled in India» («Разработано Apple в Калифорнии. Собрано в Индии»). Если данная утечка соответствует действительности, то это первый случай для Pro-версии iPhone, когда устройство производится в Индии.

Источник фото: Neowin/Weibo

В прошлом году Apple вынесла часть своего производства смартфонов за пределы Китая, запустив сборку в Индии, но это касалось лишь моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а в текущем году, судя по всему, решила перенести данную практику на варианты Pro.

Отмечается, что данный шаг направлен на удовлетворение ожидаемого спроса на новые модели Apple, а также потенциальное снижение стоимости смартфонов для индийских клиентов.

Партнёр Apple, компания Foxconn, занимающаяся сборкой смартфонов, уже приступила к обучению нескольких тысяч своих сотрудников на заводе, расположенном в индийском штате Тамил Наду, в то время как Pegatron и Tata Group приступят к сборке iPhone 16 Pro в Индии в ближайшем будущем.