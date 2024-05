Компания Take-Two Interactive предоставила более точную информацию о Grand Theft Auto VI в рамках ежеквартального финансового отчёта.

Компания Take-Two Interactive продолжает подогревать интерес геймеров к предстоящему тайтлу Grand Theft Auto VI, разрабатываемому специалистами Rockstar Games и являющемуся продолжением популярной серии action-игр с открытым миром, публикуя чуть более подробные данные о его сроках релиза, пишет сайт Neowin.

В рамках своего ежеквартального финансового отчёта представители Take-Two Interactive отметили, что ожидание будущей игры Grand Theft Auto VI со стороны геймеров находится на беспрецедентном уровне, и заявили, что дебют тайтла, продолжающего серию, состоится осенью следующего года.

Ранее компания-разработчик Rockstar Games сообщала, что Grand Theft Auto VI появится на игровых консолях Microsoft Xbox Series X/S и Sony PlayStation 5. При этом какой-либо информации о дате выхода игры на ПК официально опубликовано не было, но, учитывая полуторагодовую задержку предыдущей части игры для Windows, можно ожидать, что GTA VI для настольных систем выйдет где-то в 2027 году.

В прошлом году Rockstar Games опубликовала дебютный видеоролик Grand Theft Auto VI, подтверждающий наличие двух игровых персонажей и возвращение к антуражу Grand Theft Auto: Vice City, вдохновлённому Майами.

Также Take-Two Interactive сообщила, что к настоящему времени Grand Theft Auto V разошлась общим тиражом, превышающим 200 миллионов экземпляров, а продажи Red Dead Redemption 2 превысили 64 миллиона копий.

В текущем 2025 финансовом году компания планирует выпустить несколько тайтлов, в том числе NBA 2K25 и WWE 2K25, Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game и Judas.