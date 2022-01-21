Акционеры Tesla требуют оштрафовать Маска на $13 млрд в пользу компании

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Начавшийся этим летом суд между несколькими акционерами Tesla и Маском из-за покупки Tesla Inc. Solar City, компании, основанной в 2006 году братом Маска Кимбалом, занимавшейся солнечными крышами и накопителями, продолжается уже больше полугода

реклама

По словам акционеров, Илон Маск вынудил совет директоров Tesla купить Solar City за $3 млрд. По их словам, это была не выгодная сделка, обременившая Tesla финансовыми проблемами Solar City, которая просто спасала компанию от банкротства и прибавляля Маску больше акций Tesla, ведь он был ген. директором Solar City

Маск опровергал эти заявления, ссылаясь на его план 2006 года, по которому Tesla будет как производителем электрокаров, так и производителем солнечных панелей, батарей и прочего, а так же на стабильное финансовое состояние Solar City в момент покупки.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

Изначально истцы требовали компенсацию в размере $2 млрд, но теперь эта цифра возросла до $13 млрд.