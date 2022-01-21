Начавшийся этим летом суд между несколькими акционерами Tesla и Маском из-за покупки Tesla Inc. Solar City, компании, основанной в 2006 году братом Маска Кимбалом, занимавшейся солнечными крышами и накопителями, продолжается уже больше полугода
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По словам акционеров, Илон Маск вынудил совет директоров Tesla купить Solar City за $3 млрд. По их словам, это была не выгодная сделка, обременившая Tesla финансовыми проблемами Solar City, которая просто спасала компанию от банкротства и прибавляля Маску больше акций Tesla, ведь он был ген. директором Solar City
Маск опровергал эти заявления, ссылаясь на его план 2006 года, по которому Tesla будет как производителем электрокаров, так и производителем солнечных панелей, батарей и прочего, а так же на стабильное финансовое состояние Solar City в момент покупки.
Изначально истцы требовали компенсацию в размере $2 млрд, но теперь эта цифра возросла до $13 млрд.