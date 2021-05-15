Lenovo анонсировала беспроводную мышь под брендом Lenovo Go
Пару дней назад Lenovo анонсировала новый суббренд под названием Lenovo Go. Согласно официальному пресс-релизу, под этим брендом компания будет продавать широкий спектр аксессуаров для ПК. На данный момент китайский технологический гигант представил два продукта, а именно беспроводную мышь Lenovo Go и Power Bank для ноутбука Lenovo Go USB-C на 20 000 мАч.
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Беспроводная мышь Lenovo Go может работать сразу в паре с тремя устройствами. Пользователи могут переключаться между сопряженными устройствами, просто нажимая для этого специальную кнопку.
Мышь оснащена не только Bluetooth 5.0, но и беспроводным приемником 2,4 ГГц. В официальной спецификации упоминается, что этот продукт совместим только с Microsoft Windows и Google Chrome OS. Но поскольку в нем есть Bluetooth, он должен работать почти на всех устройствах, включая смартфоны и планшеты Android, iPad, iPhone и многие другие.
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Кроме того, мышь имеет три кнопки и поддерживает настройку DPI от 800 до 2400 и может использоваться на любой поверхности благодаря оптическому датчику.
Мышь оснащена аккумулятором емкостью 380 мАч, которого хватает примерно на 2 месяца. Что касается зарядки, мышь поддерживает проводную зарядку по USB Type-C и беспроводную зарядку Qi.
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Данная мышка имеет следующие размеры 100 x 62 x 34 мм и поставляется в двух цветах Storm Grey и Thunder Black. Она поступит в продажу с июня 2021 года по цене 60$.
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