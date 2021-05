Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пару дней назад Lenovo анонсировала новый суббренд под названием Lenovo Go. Согласно официальному пресс-релизу, под этим брендом компания будет продавать широкий спектр аксессуаров для ПК. На данный момент китайский технологический гигант представил два продукта, а именно беспроводную мышь Lenovo Go и Power Bank для ноутбука Lenovo Go USB-C на 20 000 мАч.

реклама

Беспроводная мышь Lenovo Go может работать сразу в паре с тремя устройствами. Пользователи могут переключаться между сопряженными устройствами, просто нажимая для этого специальную кнопку.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 14Tb Seagate - 82000р 16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Мышь оснащена не только Bluetooth 5.0, но и беспроводным приемником 2,4 ГГц. В официальной спецификации упоминается, что этот продукт совместим только с Microsoft Windows и Google Chrome OS. Но поскольку в нем есть Bluetooth, он должен работать почти на всех устройствах, включая смартфоны и планшеты Android, iPad, iPhone и многие другие.

реклама

Кроме того, мышь имеет три кнопки и поддерживает настройку DPI от 800 до 2400 и может использоваться на любой поверхности благодаря оптическому датчику.

Мышь оснащена аккумулятором емкостью 380 мАч, которого хватает примерно на 2 месяца. Что касается зарядки, мышь поддерживает проводную зарядку по USB Type-C и беспроводную зарядку Qi.

реклама

Данная мышка имеет следующие размеры 100 x 62 x 34 мм и поставляется в двух цветах Storm Grey и Thunder Black. Она поступит в продажу с июня 2021 года по цене 60$.