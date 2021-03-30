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ZTE анонсировала новые умные часы под названием ZTE Watch GT.

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Это новые круглые часы компании с 1,19-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED 2.5D. Корпус сделан из сверхлегкого алюминиевого сплава, весит всего 30 граммов, что, по утверждению ZTE, обеспечивает удобство и легкость при ношении.

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ZTE Watch GT поддерживает до 16 спортивных режимов, включая бег на открытом воздухе, бег в помещении, ходьбу на открытом воздухе, езду на велосипеде, походы, плавание, йогу, силовые тренировки, баскетбол, футбол и т. д. Таким образом, охватывается большинство ваших сценариев тренировок.

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Помимо обычного набора функций, таких как отслеживание калорий, скорости, шагов и мониторинг сна, ZTE Watch GT также поставляется с многорежимной системой позиционирования GPS. Благодаря поддержке GPS, ZTE добавила специальную функцию карты в футбольном режиме своих новых часов, в которой часы будут отслеживать ваши игровые позиции и отображать на карте те области, где вы находились на стадионе. Это может быть действительно хорошей функцией для понимания вашего игрового процесса и его улучшения со временем. Часы поддерживают 24-часовой мониторинг сердечного ритма вместе с предупреждениями о ненормальном сердечном ритме. Он также поставляется с датчиком контроля кислорода в крови.

ZTE Watch GT сертифицированы для водонепроницаемости 5 атм, поэтому вы можете не снимать их даже во время плавания. Часы также могут отображать уведомления, такие как входящие звонки, SMS, WeChat в режиме реального времени. В новых часах присутствуют и другие стандартные функции, такие как удаленная фотосъемка, управление воспроизведением музыки и поднятие запястья для пробуждения.

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ZTE заявляет до 15 дней автономной работы при нормальном использовании и до 23 дней в режиме экономии энергии.

ZTE Watch GT продается по цене 91$.