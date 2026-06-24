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apprenticebase
Легендарная игра «Дальнобойщики 2» стала доступна для покупки в Steam за 144 рубля
Издатель добавил даже 19 достижений, но проект не получил серьёзных технических улучшений.
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Издательство Fulqrum Publishing (бывшая 1C Entertainment) выпустила в Steam Hard Truck 2: King of the Road — легендарный симулятор дальнобойщика, известный на постсоветском пространстве под лаконичным названием «Дальнобойщики 2». Игра, которую должны хорошо помнить старожилы, изначально поступила в продажу в 2000 году. 

Источник изображения: Fulqrum Publishing

Судя по описанию на странице сервиса Valve, а также по первым пользовательским обзорам, никаких серьёзных технических улучшений проект не получил. Но зато он обзавёлся сразу 19 достижениями, и с выполнением некоторых из них у новичков точно могут случиться трудности. До 8 июля проект доступен для покупки по специальной цене за 144 рубля (скидка 40%). 

#игры #steam #дальнобойщики 2
Источник: store.steampowered.com
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