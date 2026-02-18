Сайт Конференция
Блоги
apprenticebase
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Mozilla не будет выпускать даже обновления безопасности, поэтому с единственным доступным на старых ОС браузером придётся попрощаться.

Компания Mozilla решила окончательно распрощаться со специальной версией браузера Firefox 115 ESR, предназначенной для использования на устаревших операционных системах Windows 7, Windows 8 и 8.1. Поддержка программы окончательно прекратится в конце февраля – обновления безопасности больше выходить не будут. Разработчики браузера порекомендовали владельцам устаревших компьютеров откладывать деньги на апгрейд (самое время вспомнить о ценах на память, кстати). 

Источник изображения: Mozilla

Может быть интересно

Напомним, Firefox 115 ESR – это уникальная версия браузера, изначально представленная в июле 2023 года. Это последняя версия программы, официально поддерживаемая устаревшими операционными системами Windows и MacOS. Приставка ESR здесь означает Extended Support Release (то есть, релиз с расширенной поддержкой). Почти три года назад Mozilla решила выпускать для данной версии браузера специальные обновления безопасности, предоставляя пользователям той же Windows 7, по сути, последний удобный способ выхода в Сеть. 

Изначально обеспечение Firefox 115 ESR всеми необходимыми обновлениями безопасности планировалось остановить в сентябре 2024-го. Но ближе к концу завершения его жизненного цикла разработчики из Mozilla открыто заявили, что у браузера слишком много пользователей (и это, мол, оправдывает его дальнейшую поддержку). Было решено продлить выпуск обновлений безопасности до сентября 2025-го. 

А сейчас мы видим, что создатели программы приняли решение окончательно распрощаться с Firefox 115 ESR. Всем причастным остаётся только порекомендовать обновиться минимум до Windows 10, официальная поддержка которой тоже недавно завершилась, но в плане безопасности система будет получать «заплатки» ещё годик-другой.

#программное обеспечение #браузеры #mozilla #firefox 115 esr
Источник: neowin.net
Сейчас обсуждают

Алексей Кулаков
21:25
Вариант: остаться на старой версии либо перейти на альтернативные обновляемые клиенты, в которых осталась поддержка Win7 и Win8
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
swr5
21:18
Жрут себя пока только русофобы, либералоиды и навальнята. А страна живет, работает и развивается даже в таком внешнем прессинге, и все с Россией будет хорошо.
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Роман Ефимочкин
21:13
Так на этом она и держалась. Тоже самое ,что и советский КООП.
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Роман Ефимочкин
21:10
Максут Шадаев, вы очень посредственно понимаете ,что такое почта России !!! Это нужно вас и почту России учить работать !!! ИМХО.
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
wwwolfspb
20:58
опять дристак
7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
lighteon
20:49
Если Intel'овский SMT до сих пор в воздухе болтается за исключением тех сценариев, когда процессора уже не хватает, то что будет с AMD'шным аналогом, который на рынке гораздо меньше по времени в индус...
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
Антон Филимонов
20:46
Согласен. Можно было как суперкрупному игроку договориться. Но как же товары не пи..ть на таможне да и нех..я не делать? Китайцы и слили Почту РФ как ненадежного доставщика. А про стаховку вообще смеш...
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Антон Филимонов
20:42
Идиоты. Не знают что делать с убыточным активом и хотя выехать не на повышении эффективности, а на снижении качества. Почему если Озон может привезти за 3 днея с МСк, я должен ждать почту неджелю. А м...
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Антон Филимонов
20:38
Вот только одна проблема- где с АМД тест? У АМДЖ логические ядра значительно сильнее лицензированных Ителовских
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
Cowboy Huggies
20:18
Там ты будешь бабки зарабатывать на мытье сортиров.
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
