Mozilla не будет выпускать даже обновления безопасности, поэтому с единственным доступным на старых ОС браузером придётся попрощаться.

Компания Mozilla решила окончательно распрощаться со специальной версией браузера Firefox 115 ESR, предназначенной для использования на устаревших операционных системах Windows 7, Windows 8 и 8.1. Поддержка программы окончательно прекратится в конце февраля – обновления безопасности больше выходить не будут. Разработчики браузера порекомендовали владельцам устаревших компьютеров откладывать деньги на апгрейд (самое время вспомнить о ценах на память, кстати).

Источник изображения: Mozilla

Напомним, Firefox 115 ESR – это уникальная версия браузера, изначально представленная в июле 2023 года. Это последняя версия программы, официально поддерживаемая устаревшими операционными системами Windows и MacOS. Приставка ESR здесь означает Extended Support Release (то есть, релиз с расширенной поддержкой). Почти три года назад Mozilla решила выпускать для данной версии браузера специальные обновления безопасности, предоставляя пользователям той же Windows 7, по сути, последний удобный способ выхода в Сеть.

Изначально обеспечение Firefox 115 ESR всеми необходимыми обновлениями безопасности планировалось остановить в сентябре 2024-го. Но ближе к концу завершения его жизненного цикла разработчики из Mozilla открыто заявили, что у браузера слишком много пользователей (и это, мол, оправдывает его дальнейшую поддержку). Было решено продлить выпуск обновлений безопасности до сентября 2025-го.

А сейчас мы видим, что создатели программы приняли решение окончательно распрощаться с Firefox 115 ESR. Всем причастным остаётся только порекомендовать обновиться минимум до Windows 10, официальная поддержка которой тоже недавно завершилась, но в плане безопасности система будет получать «заплатки» ещё годик-другой.