Поставлено шесть вагонов, до конца года на этой ветке должно появиться ещё 13 новых

Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что Московско-Петроградская «синяя» ветка метро города получила шесть новых вагонов состава «Балтиец». Поставку произвёл АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» — поезд уже находится в соответствующем электродепо. Губернатор Петербурга Александр Беглов также уточнил, что до конца текущего года всё та же Московско-Петроградская линия получит дополнительные 13 вагонов.

Источник изображения: Wikimedia/Skylover13 по лицензии Creative Commons

В дополнении к этому, хорошо зарекомендовавшие себя составы «Балтиец» будут обновлять собой парк техники на Фрунзенско-Приморской линии — так называемой «фиолетовой» ветке. При этом сам завод завершает сборку 46-го и 47-го составов для указанной линии. Журналисты издания «Ведомости» напоминают, что благодаря программе обновления составов метро до 2031 года должно быть обновлено 950 вагонов модели «Балтиец».

Специально для этих целей ещё в ноябре 2025 года по поручению президента России было принято решение выделить 97 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния. Все указанные вагоны станут производиться на базе упомянутого выше АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Если всё пойдет по плану, то к 2030 году подвижной состав метро Санкт-Петербурга должен быть обновлён примерно на 50%.