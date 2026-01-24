Удивляет огромное количество авто с правым рулём — до 83% от ввезённой «вторички».

Статистическое агентство «Автостат» в лице его сооснователя и директора Сергея Целикова рассказало об объёмах поставок автомобилей Toyota за прошедший 2025 год. Всего за прошедшие 12 месяц в Россию было ввезено 127,8 тысяч автомобилей, четверть из них являлись новыми (на самом деле, до 3-х лет), остальные — с пробегом. В свежем сообщении директора в Telegram были подробно расписаны все цифры по поставкам, с которыми мы сейчас и познакомимся.

Итак, если говорить об общих объёмах поставок, то вот эти самые 127,8 тысяч штук — это на 12% больше, чем в 2024 году. Свежих автомобилей возрастом до трёх лет было ввезено в количественном выражении 30,3 тысяч штук, но зато это на 40%, чем годом ранее. Остальной объём поставок формируют подержанные автомобили возрастом свыше трёх лет, коих ввезено в страну за 2025-й почти 100 тысяч штук (97,5 тысяч, если точнее).

Такой приличный объём поставок обуславливается необычной географией поставщиков. Например, более чем 80% ввезённых новых Toyota были из Китая, а вот «вторички» с китайской сборкой было только 13,3%. Остальной объём из бывших в употреблении автомобилей привезли из Японии (83,5%). Последнее обстоятельство повлияло на количество автомобилей с правым рулём — среди новых их было 5,1%, на «вторичке» — 83,6%.

В продолжение темы с географией поставок самое время поговорить о каналах ввоза. Сергей Целиков из «Автостата» рассказывает, что почти половина из ввезённых новых Toyota (49,8%) была ввезена транзитом через Киргизию, поскольку там проще всего таможить. Ещё треть (33,8%) пришла из Китая, а небольшими партиями автомобили доезжали из Грузии, Беларуси и даже напрямую из Японии.

Автомобили с пробегом больше всего приходили напрямую из Японии — на этот канал пришлось 71% поставок. Далее идут Китай, ОАЭ, Грузия и Южная Корея. Из новых автомобилей наибольшей популярностью ожидаемо пользовались RAV4, Highlander, Camry и Corolla. Среди бывших в употреблении самыми востребованными моделями оказались Corolla и Yaris.