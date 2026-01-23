Сайт Конференция
apprenticebase
Новый AMD Ryzen 7 9850X3D не смог обогнать более дешёвый Ryzen 7 9800X3D в первых тестах
У первых покупателей пока не получается разогнать процессор до 5,7 ГГц по всем ядрам, но нужно дождаться новых BIOS.

До официального релиза процессора AMD Ryzen 7 9850X3D остались считанные дни — премьера запланирована на 29 января. Но у некоторых пользователей зарубежного форума Reddit доступ к новинке имеется уже сейчас, поэтому они и приступили к тестированию. Первые результаты, как вы понимаете, не заставили себя долго ждать и уже появились в Сети. Если коротко, заметного прироста производительности не случилось вовсе, но виной тому могут быть нынешние версии BIOS у материнских плат и не только. 

Один из пользователей Reddit рассказал, что сумел приобрести новинку по цене 570 долларов (рекомендованная цена на 70 долларов ниже) и приступил к тестам. Счастливый обладатель Ryzen 7 9850X3D рассказал, что использовал последнюю версию BIOS, и при таких условиях в однопоточном тесте Cinebench 2026 процессор набрал 568 баллов. Это буквально результат более дешёвого Ryzen 7 9800X3D, но стоит дождаться ещё результатов многопоточного теста, которые пока неизвестны. 

Другой пользователь Reddit с ником u/kronoseedlc рассказал, что ему не удалось удержать частоту процессора на отметке 5,7 ГГц на всех ядрах, несмотря на все попытки. Тестирование энтузиаст проводил на материнской плате MSI MPG X870E Carbon WiFi с последней версией BIOS AGESA PI pre-1.3.0.0.

Упомянутая версия BIOS технически поддерживает более новые процессоры Ryzen, но, как напоминают журналисты Videocardz, не гарантирует 100% стабильности при работе с новинкой. Видимо, именно поэтому процессор пока не смог у пользователя разогнаться до 5,7 ГГц по всем ядрам.

Зато третий отписавшийся пользователь рассказал о достижении частоты 5,75 ГГц, но он не стал раскрывать детали настройки своего компьютера. 

#amd #процессоры #ryzen 7 9850x3d
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter