Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
На самом деле, это общий мировой тренд, а не только российские реалии

Российские СМИ сообщают, что поставки мобильных устройств из Китая в Россию по итогам 2025 года существенно сократились. Согласно статистическим данным из открытых источников (таможенных органов КНР), объём экспорта в РФ сократился сразу в полтора раза, опустившись до отметки в 1,8 миллиарда долларов. Если что, это худший результат за последние четыре года, который может свидетельствовать о насыщении рынка или изменении логистических цепочек, ведь именно китайские бренды сейчас занимают доминирующее положение в отечественной рознице.

Зависимость российского рынка от производителей из Азии сейчас трудно недооценить, о чём напоминают журналисты российских СМИ. Так, если раньше у покупателей был широкий выбор между американскими, корейскими и японскими марками, то сейчас ситуация кардинально изменилась — в том числе и по объективным причинам. Многие крупные игроки (да тот же LG) закрыли свои мобильные подразделения, а продукция Apple и Samsung из-за высокой цены перешла в разряд премиальной. Поскольку собственного массового производства смартфонов в России за эти годы так и не появилось, любое колебание в вопросе поставок из Китая напрямую влияет на ассортимент магазинов.

Статистика продаж в регионах наглядно подтверждает лидерство китайских вендоров. Например, данные сотовых операторов показывают, что в Иркутской и Тюменской областях первые строчки рейтингов уверенно удерживают Xiaomi, Huawei и Infinix. Люди выбирают эти устройства из-за оптимального соотношения цены и качества: средний чек на смартфон в этих регионах составляет около 24 тысяч рублей. За указанные деньги китайские компании предлагают аппараты с современными характеристиками, тогда как у корейских брендов в эту сумму вписываются лишь бюджетные модели, а техника Apple, как вы понимаете, и вовсе остаётся недоступной.

Впрочем, причины нынешнего спада, вероятно, кроются не в проблемах российской экономики, а в глобальных процессах. Китайская таможня фиксирует общее снижение экспорта смартфонов по всему миру на 9%, до 120 миллиардов долларов. Примечательно, что поставки в США рухнули ещё сильнее — сразу на треть. В общем рейтинге покупателей китайской электроники Россия сейчас занимает шестое место с долей около 1,5%, уступая Гонконгу, Соединённым Штатам и Японии, поэтому текущее снижение объёмов ввоза выглядит как часть общемировой, скажем так, коррекции спроса.

#россия #смартфоны #китай
Источник: cnews.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
11
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
2
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
1
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума
1
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
6
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Capcom может анонсировать ремейк культовой Resident Evil Code: Veronica уже в этом году
+
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
4

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
7
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
19
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
24
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
10
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
34

Сейчас обсуждают

Константин Губер
03:33
Ага и то что самсунг а56 128 , можно купить за 25 к, тут совсем ни причем.
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
A Klyutchenya
03:11
МногоБукафф... Ниасилил. КГ/АМ ... Критерии сравнения тёплого и мягкого непонятны.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
DIP32
02:51
Это не патриотизм работника российского гос. предприятия, а соевая мразь лезет.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DIP32
02:50
Что то автор не обсирает немецкие, французские, датские ПК, собранные все на тех же комплектующих. Ишь, очередному соевому родом из одной ближневосточной страны скрепы в задницу впились))). Особенно с...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
4erT
01:32
Так это и не "1,2,3" поколение)
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
boo4a
00:39
Судя по фото, он не сразу хотел эту квартиру в Воркуте. Но выбора уже не дали.
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
Обратная Связь
00:11
Очень странно, но ниже ты ссылаешься на постановление правительства 1875
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
dimkahon
23:10
Развели еще одного лоха, который хотел 5080 за 50% от рекомендованной цены... ахахах, покупайте в ДНС, там все чотко!
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
Test_Lab_Serjpro
23:09
Верное замечание ещё 44-ФЗ и постановление правительства 1875
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Test_Lab_Serjpro
22:55
WinServer22
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter