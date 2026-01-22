На самом деле, это общий мировой тренд, а не только российские реалии

Российские СМИ сообщают, что поставки мобильных устройств из Китая в Россию по итогам 2025 года существенно сократились. Согласно статистическим данным из открытых источников (таможенных органов КНР), объём экспорта в РФ сократился сразу в полтора раза, опустившись до отметки в 1,8 миллиарда долларов. Если что, это худший результат за последние четыре года, который может свидетельствовать о насыщении рынка или изменении логистических цепочек, ведь именно китайские бренды сейчас занимают доминирующее положение в отечественной рознице.

Зависимость российского рынка от производителей из Азии сейчас трудно недооценить, о чём напоминают журналисты российских СМИ. Так, если раньше у покупателей был широкий выбор между американскими, корейскими и японскими марками, то сейчас ситуация кардинально изменилась — в том числе и по объективным причинам. Многие крупные игроки (да тот же LG) закрыли свои мобильные подразделения, а продукция Apple и Samsung из-за высокой цены перешла в разряд премиальной. Поскольку собственного массового производства смартфонов в России за эти годы так и не появилось, любое колебание в вопросе поставок из Китая напрямую влияет на ассортимент магазинов.

Статистика продаж в регионах наглядно подтверждает лидерство китайских вендоров. Например, данные сотовых операторов показывают, что в Иркутской и Тюменской областях первые строчки рейтингов уверенно удерживают Xiaomi, Huawei и Infinix. Люди выбирают эти устройства из-за оптимального соотношения цены и качества: средний чек на смартфон в этих регионах составляет около 24 тысяч рублей. За указанные деньги китайские компании предлагают аппараты с современными характеристиками, тогда как у корейских брендов в эту сумму вписываются лишь бюджетные модели, а техника Apple, как вы понимаете, и вовсе остаётся недоступной.

Впрочем, причины нынешнего спада, вероятно, кроются не в проблемах российской экономики, а в глобальных процессах. Китайская таможня фиксирует общее снижение экспорта смартфонов по всему миру на 9%, до 120 миллиардов долларов. Примечательно, что поставки в США рухнули ещё сильнее — сразу на треть. В общем рейтинге покупателей китайской электроники Россия сейчас занимает шестое место с долей около 1,5%, уступая Гонконгу, Соединённым Штатам и Японии, поэтому текущее снижение объёмов ввоза выглядит как часть общемировой, скажем так, коррекции спроса.