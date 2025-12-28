Инженеры разместили дополнительные модули памяти сразу на двух кристаллах, что должно ещё сильнее укрепить лидерство компании в играх

Любители компьютерных игр, которые следят за новинками «железа», знают, что сейчас лучшую производительность выдают процессоры AMD с технологией 3D V-Cache. Производитель решил закрепить успех и готовит к выходу улучшенную модификацию своего текущего флагмана Ryzen 9 9950X3D. В базе данных популярных бенчмарков обнаружили результаты тестирования модели с индексом 9950X3D2, которая отличается от оригинала уникальной компоновкой памяти.

Главная инженерная особенность новинки кроется в нестандартном распределении дополнительной памяти. Если у обычной версии 9950X3D увеличенный кэш установлен только на одном вычислительном кристалле (CCD), то в модели с индексом «2» его разместили сразу на обоих блоках. Благодаря такому решению общий объём кэша третьего уровня вырос со 128 до внушительных 192 мегабайт, что является абсолютным рекордом для массовых потребительских процессоров.

Судя по утечкам из тестового пакета PassMark, такое улучшение позитивно сказалось на многопоточной производительности. Новый чип набрал 71 585 баллов, заметно обогнав стандартную модель, у которой этот показатель составляет около 70 тысяч, хотя в однопоточном режиме результаты остались практически идентичными. В тесте Geekbench процессор также показал достойные цифры: 21 062 балла в многоядерном режиме и 3456 баллов при нагрузке на одно ядро.

Ещё раз напомни, что традиционно большой объём кэш-памяти даёт серьёзный прирост кадров в играх, поэтому линейка X3D пользуется огромным спросом у геймеров ещё со времён 5000-й серии. С переходом на новые поколения AMD ещё удалось решить проблему перегрева и разрешить разгон таких чипов,. А теперь, с внедрением «двойного» кэша, позиции компании выглядят практически неуязвимыми на фоне трудностей конкурентов из Intel. Официальная презентация этого «монстра» ожидается уже в январе на выставке CES 2026.