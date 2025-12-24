Такая техника может оказать неоценимую помощь в налаживании транспортного сообщения с труднодоступными регионами России.

Уральский завод гражданской авиации сообщил о проведении у себя на аэродроме совместных лётных испытаний нового двигателя ВК-800 российской разработки и воздушного винта для него АВ-901, которые установлены на лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». На сайте Минпромторга отдельно уточняется, что это действительно первые испытания такого аппарата с полностью отечественной силовой установкой.

Во время полёта машина летела со скоростью 210 км/ч на высоте 400 метров. В ходе тестовых мероприятий оценивались не только отказоустойчивость двигателя во всех доступных для него режимах, но также все системы аварийной остановки двигателя вкупе с аварийным режимом воздушного винта.

Как сообщают специалисты, все системы работали в штатном режиме, тест закончился успешно. Испытатели также сообщили о том, что самолёт чётки выполнял все команды пилотов и работал в заданном диапазоне скоростей и высот.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков в заявлении для прессы отметил, что успешно завершённый испытательный полёт говорит о том, что в России сейчас имеются все возможности для создания отечественного самолёта малой авиации с двигателем полностью местного производства. Это должно в конечном итоге помочь наладить транспортное сообщение с труднодоступными регионами страны.

Что касается двигателей, подобных ВК-800, который и подвергся масштабной проверке в реальных условиях, то агрегаты подобного уровня не производитель в РФ на протяжении десятилетий. Данная силовая установка, как заявляют её создатели, адаптирована для использования в суровых климатических условиях. Максимальная мощность двигателя варьируется от 807 до 870 л.с.