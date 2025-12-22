Сайт Конференция
Блоги
apprenticebase
На Урале запустили первый междугородний трамвай с автопилотом, который сам паркуется в депо
Искусственный интеллект там пока работает в режиме ассистента, но уже умеет предотвращать аварии и проходить техобслуживание без участия людей.

На популярном маршруте между Екатеринбургом и городом-спутником Верхняя Пышма начались испытания первого в регионе беспилотного трамвая. Нужно понимать, что на данном этапе компьютер не заменяет человека полностью, а лишь страхует водителя. Но специалисты уже называют данное событие важнейшим этапом на пути к переходу к полной автономности рельсового транспорта в регионе.

Руководство области при этом отмечает, что выбор локации не случаен: упомянутая выше транспортная линия считается одной из самых загруженных, а современная инфраструктура и подвергшееся глубокой модернизации депо изначально были готовы к внедрению дополнительных инноваций.

Автономный трамвай, по сведениям тестировщиков, демонстрирует впечатляющие навыки самостоятельности: бортовые сенсоры распознают людей или посторонние предметы на путях, заставляя состав плавно тормозить за 7–10 метров до препятствия. Помимо того, встроенные технологии позволяют трамваю без участия персонала проходить все рутинные процедуры ночного обслуживания в депо (включая мойку), что существенно снижает нагрузку на сотрудников парка.

Чтобы вывести эксперимент на новый уровень и легализовать полноценное использование автопилота, в декабре компания-оператор подала заявку на введение для новой категории транспорта экспериментального правового режима. Если федеральные власти одобрят эту инициативу, то Свердловская область встанет в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, где тестирование беспилотного транспорта на городских улицах уже разрешено законом.

#тестирование #поезда #трамвай
Источник: vedomostiural.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter