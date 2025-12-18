Также новый закон обязывает силовиков уничтожать полученные копии сразу после того, как цель запроса будет достигнута.

Государственная Дума в окончательном чтении утвердила пакет поправок, который существенно расширяет полномочия Федеральной службы безопасности по получению необходимых для неё сведений. Теперь ведомство получает законное право запрашивать и безвозмездно получать копии баз данных у любых организаций, независимо от формы собственности, если эта информация необходима для выполнения служебных задач. Раньше, если что, подобные полномочия не были прописаны столь широко и однозначно.

Если верить заявлениям российских СМИ, то процедура передачи таких сведений будет строго регламентирована - направить запрос сможет только руководитель службы или его заместители. При этом закон обязывает силовиков уничтожать полученные копии сразу после того, как цель запроса будет достигнута. В тексте документа также указано, что подобные действия не должны создавать препятствий для нормальной экономической деятельности предприятий, а сотрудники спецслужбы несут ответственность за сохранность полученной информации.

Ещё одно важное нововведение в рамках нового закона касается мобильной и почтовой связи. Так, операторы и провайдеры будут обязаны по первому требованию ФСБ устанавливать на своих сетях дополнительное оборудование и программное обеспечение, необходимое для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Наконец, сотрудники спецслужбы смогут официально прикомандировываться к любым предприятиям и учреждениям с согласия их руководства, оставаясь при этом на военной службе.

Любопытно, что изначально этот законопроект касался совершенно другой темы - регулирования оборота оружия. Но ко второму чтению документ серьёзно доработали, добавив в него масштабные пункты о полномочиях силовиков.