Это объясняется стабилизацией на валютном рынке страны

Банк России намерен с 8 декабря текущего года (то есть, с понедельника) отменить ранее действовавшие лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных стран. Регулятор объяснил данное решение стабилизацией ситуации на валютном рынке.

При этом нужно понимать, что некоторые ограничения на валютные переводы продолжат своё действие вплоть до 7 июня 2026 года. Зато сейчас несущие трудовую вахту на объектах РФ специалисты, прибывшие из недружественных стран, могут переводить деньги средства за границу только в размере установленной официальной заработной платы на своём предприятии.

Журналисты издания «Интерфакс» напоминают, что запрет на денежные переводы за рубеж всё ещё действует в отношении не работающих в России физических лиц и юрлиц из недружественных стран. При этом банкам из таких государств всё ещё можно делать переводы денежных средств в рублях, но только с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках. Проще говоря, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, а первый находится на территории РФ, то обмениваться деньгами им можно только через корсчета.