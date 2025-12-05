Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Россия сдаст Индии в аренду свою атомную подводную лодку за $2 миллиарда
Соответствующие переговоры находятся уже на завершающей стадии.

Индия собирается взять у России атомную подводную лодку в аренду – соответствующую информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на заявление агентства Bloomberg. Журналисты западного издания также утверждают, что переговоры о передаче субмарины проходили на протяжении около 10 лет, но в последние годы находились на паузе из-за нерешённого вопросе по цене. 

В материале Bloomberg сообщается, что обе стороны уже пришли к единому соглашению: Индия заплатит за эту операцию $2 млрд. Более того, в прошлом месяце представители индийской стороны успели даже посетить российскую верфь и выразили надежду получить подводную в течение ближайших двух лет. Конечно, в избранных дедлайнах ещё могут случиться накладки, но сам факт передачи объекта в аренду должен состояться. 

Также несколько дней назад начальник штаба ВМС Индии Динеш К. Трипати заявил, что в его стране в настоящий момент готовится к запуску некая ударная подводная лодка. Чиновник уточнил, что случиться это должно в самое ближайшее время, но не дал никаких деталей касательно происхождения подлодки. 

#россия #индия #лизинг
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
3
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
Испытания системы автоматической посадки на лайнере SJ-100 начались в Жуковском
+
Новые модели готовых ПК и ноутбуков будут минимум на 20% дороже из-за бума ИИ
+
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
NI: В США признают неспособность Запада сокрушить экономику России
2
Samsung подтвердила, что Exynos 2600 станет новым флагманским чипсетом для смартфонов компании
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
4
19FortyFive: в условном противостоянии истребителей российский Су-57 может победить китайский J-35A
+
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
Инсайдеры сообщают о грядущем повышении цен на видеокарты AMD и Nvidia
1
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
6
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
2
Ученые впервые детально изучили и услышали звук 6000-летних музыкальных труб из морских раковин
1

Популярные статьи

«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
5
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
3
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
10 интересных настольных игр 2025 года
+
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
+

Сейчас обсуждают

kosmos_news
04:44
Во втором предложении после изображения написано: "на фотографии он расположен перед другим судном".
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
Cowboy Huggies
03:57
Это не все игры, которые были, но уже приятно.
Nvidia возвращает поддержку PhysX 32 бит на видеокартах RTX 50 в Mafia II и ещё нескольких играх
Garthar
03:52
Автор, ты реально дебил или это такая шутка? На фото 2 корабля. Подлодка и что-то типа буксира за лодкой. Там на фото нос его торчит и это отлично видно.
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
Николай Тищенко
03:38
Что-то на стоимости акций никак не отразилось.
США частично ослабили санкции против «Лукойл»
Dimon1996
03:15
Этак каждый понафотает камней в коробке, никаких денег не напасешься :) На видео снимать надо, тогда вопросов не будет. Тем более, что сразу подозрения возникли.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Dimon1996
03:10
Себя задуши, чмо крашеное, больше толку будет
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
AndreySE-VL
01:33
>>Но и без новых багов не обошлось — в панели управления Nvidia сломалась кнопка, которая убирает иконку из системного трея. Это уже больше месяц назад сломалось.
Nvidia представляет новый драйвер 591.44 WHQL, завершая эпоху старых видеокарт Maxwell и Pascal
no_fate
23:44
Китайский пик развития в глобальном масштабе уже прошел. В течении следующих лет ЕС будет сокращать импорт из Китая, возможно, Россия тоже. Нет необходимости расширять транспортный коридор тут. Всепро...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Дмитрий Захаров
23:32
Ну раздели хоть на 4 окна
Проводник в Windows 10 работает быстрее по сравнению с Windows 11 несмотря на старания Microsoft
Яков Рудев
23:29
Насчет северного маршрута ничего не скажу - не знаю. А на счет экспортного до Урумчи. А вы уверены что через 10 построив эту трассу, мы действительно будем что то транспортировать в Китай/ из Китая в ...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter