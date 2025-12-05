Соответствующие переговоры находятся уже на завершающей стадии.

Индия собирается взять у России атомную подводную лодку в аренду – соответствующую информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на заявление агентства Bloomberg. Журналисты западного издания также утверждают, что переговоры о передаче субмарины проходили на протяжении около 10 лет, но в последние годы находились на паузе из-за нерешённого вопросе по цене.

В материале Bloomberg сообщается, что обе стороны уже пришли к единому соглашению: Индия заплатит за эту операцию $2 млрд. Более того, в прошлом месяце представители индийской стороны успели даже посетить российскую верфь и выразили надежду получить подводную в течение ближайших двух лет. Конечно, в избранных дедлайнах ещё могут случиться накладки, но сам факт передачи объекта в аренду должен состояться.

Также несколько дней назад начальник штаба ВМС Индии Динеш К. Трипати заявил, что в его стране в настоящий момент готовится к запуску некая ударная подводная лодка. Чиновник уточнил, что случиться это должно в самое ближайшее время, но не дал никаких деталей касательно происхождения подлодки.