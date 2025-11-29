Соответствующую информацию раскрыл гендиректор предприятия на встрече с коллективом

Белорусское издание «Белта» сообщает, что «Белорусский металлургический завод» смог освоить 36 новых видов продукции в 2025 году. Соответствующую информацию указанный информационный ресурс обнародовал генеральный директор предприятия Дмитрий Корчик в рамках запланированной встречи с коллективом.

Гендиректор подчеркнул, что самые крупные предприятия машиностроительной отрасли продолжают сохранять партнёрские отношения с белорусским БМЗ. Более того, совместно с партнёрами ведётся работа по созданию новых марок стали. В качестве примера Дмитрий Корчик упомянул рессорную полосу, поставки которой будут только увеличиваться и диверсифицироваться.

В плане географии поставок у «Белорусского металлургического завода» тоже наблюдаются положительные наработки. Так, предприятию удалось заключить важный партнёрский контракт с одной из стран Ближнего Востока. Туда БМЗ будет отправлять арматурный прокат — правда, ещё предстоит позже выяснить, что это будет за страна.

Наконец, повышенный спрос на продукцию «Белорусского металлургического завода» позволяет ему более ответственно и взвешенно подходить к оформлению текущего портфеля заказов. В оборот берутся только наиболее перспективные и прибыльные контракты, а что-то менее перспективное не используется.