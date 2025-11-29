Сайт Конференция
Блоги
apprenticebase
Белорусский металлургический завод освоил 36 новых видов продукции в 2025 году
Соответствующую информацию раскрыл гендиректор предприятия на встрече с коллективом

Белорусское издание «Белта» сообщает, что «Белорусский металлургический завод» смог освоить 36 новых видов продукции в 2025 году. Соответствующую информацию указанный информационный ресурс обнародовал генеральный директор предприятия Дмитрий Корчик в рамках запланированной встречи с коллективом. 

Гендиректор подчеркнул, что самые крупные предприятия машиностроительной отрасли продолжают сохранять партнёрские отношения с белорусским БМЗ. Более того, совместно с партнёрами ведётся работа по созданию новых марок стали. В качестве примера Дмитрий Корчик упомянул рессорную полосу, поставки которой будут только увеличиваться и диверсифицироваться. 

В плане географии поставок у «Белорусского металлургического завода» тоже наблюдаются положительные наработки. Так, предприятию удалось заключить важный партнёрский контракт с одной из стран Ближнего Востока. Туда БМЗ будет отправлять арматурный прокат — правда, ещё предстоит позже выяснить, что это будет за страна. 

Наконец, повышенный спрос на продукцию «Белорусского металлургического завода» позволяет ему более ответственно и взвешенно подходить к оформлению текущего портфеля заказов. В оборот берутся только наиболее перспективные и прибыльные контракты, а что-то менее перспективное не используется. 

#металл #республика беларусь #белорусский металлургический завод
Источник: belta.by
Сейчас обсуждают

Дмитрий Заферман
08:27
Это и пдд тогда надо менять, поскольку её нельзя занимать при свободных правых
В Минтрансе допустили возможность появления в России дорог без ограничения скорости
no_fate
08:10
Нелегкий выбор ? Все же очевидно, зачем что-то выбирать, когда можно иметь и хороший пк и пс5про ? Стим машина и ящик о Мелкомягких, понятно, мусор и даже не рассматривается.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Михаил Сидоров
08:09
Все в курсе были кто что там ворует, скажу больше деньги на то и выделялись, что бы "освоить". Комедию разыгрывают.
The Guardian: Обыск у Ермака имеет огромные последствия для Украины и для мирных переговоров
Александр Хавкунов
07:47
"Вся история AMD - это компромиссы и выживание." - вот как можно простым обывательским, некомпетентным мнением унизить все достижения и успехи компании (замечу не последней!) с мировым именем) излаг...
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
Сергей Анатолич
07:03
Вот как то со Скрипалями, с Бучей, с Boeingом MH17, с Северными потоками, с дронами над ес определились через 15 минут, что это Россия. Хотя за долгие годы не было приведено ни одного не высосанного и...
The Guardian: Обыск у Ермака имеет огромные последствия для Украины и для мирных переговоров
Windmark_
05:31
Высокоинтеллектуальные комменты 🤦 Раньше срачи хоть интересно было читать , а сейчас тупо ботоферма.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
32Влад32
02:37
Ну не буду обсуждать. И что изменится?
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
Терминатор
01:05
Такие же как и у тебя настройки. Только лучи есть и включен генератор кадров 4Х. Вот тест этой игры твоей карты в списке не значится.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Денис Мокрецов
00:57
Всё пытаются неликвид b580 впарить, да так, что 5050 в тестах ниже 3060, а та в свою очередь медленней 4060 всего на пару процентов. Я верю.
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
Панишер 1
00:33
Сегодня ты была популярна как сука-ботовод У меня вопрос,чё вы старые пидоры,разжигающие и стравливающие не в окопах? Как обычно кто то старый кто то больной? Кто то за меня сходит,а я на оверах посру...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
