Правда, цену пока не назвала, зато напомнила о наличии в устройстве аж 9-дюймового OLED-дисплея.

Компания AyaNeo подтвердила, что её новая портативная консоль Next 2 на базе мощного мобильного процессора Ryzen AI Max+ 395 будет оснащена 9-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и разрешением 2400x1504 пикселей. Забавно, что такое странное количество пикселей по вертикали даёт соотношение сторон 74:47, но создатели устройства убеждают нас, что речь идёт исключительно о привычных 16:10.

Наибольший интерес в данном устройстве вызывает, разумеется, чип. Это 16-ядерный процессор от AMD на базе архитектуры Zen 5, оснащённый 40 вычислительными блоками RDNA 3.5. Тесты показывают, что «камень» получился предельно мощным, поэтому устройства на его базе работают намного быстрее даже актуальных решений с Z2 Extreme.

Ещё одно важное техническое решение, которое выгодно отличает AyaNeo Next 2 от топовых портативных устройств конкурентов — это наличие встроенного аккумулятора. В той же GPD Win 5 он является отдельным элементом, аналогичным образом решён вопрос подачи энергии у портативной консоли OneXPlayer OneXfly Apex.

Производитель ещё не стал публиковать официальных размеров Next 2, но многие сходятся во мнении, что по габаритам она будет как KUN или Steam Deck. Для потребителей одной из самых важных характеристик устройства является цена, и если она будет слишком высокой, то адептам Valve вновь не нужно будет волноваться. Что они и так не делают уже на протяжении почти четырёх лет, спокойно ожидая анонса Steam Deck 2.