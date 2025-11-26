Платежи начнут взимать с сентября 2026 года, а максимальная сумма сбора с одного устройства составит пять тысяч рублей.

Министерство финансов РФ видит в грядущем технологическом сборе ключевой инструмент для поддержки производителей российских чипов. Глава ведомства Антон Силуанов, выступая перед сенаторами в Совете Федерации, пояснил, что дополнительные отчисления с техники станут основным источником денег для создания российской микроэлектроники. Эти средства, как уверен чиновник, должны дополнить уже существующие бюджетные программы и помочь стране быстрее обрести технологическую независимость.

Новые правила заработают не сразу, но рост цен не заставит себя долго ждать. Запуск механизма намечен на сентябрь 2026 года, поэтому в первый год поступления в казну ожидаются сравнительно скромными — около 20 миллиардов рублей. Зато уже в 2027–2028 годах система выйдет на проектную мощность. По предварительным расчётам заместителя министра Алексея Сазанова, суммарно за три года бюджет может пополниться на внушительную сумму порядка 218 миллиардов рублей.

Рядовым пользователям придётся дополнительно платить за товары, содержащие любые печатные платы и электронные компоненты. При этом в Минфине уверяют, что рядовые покупатели не ощутят серьёзного удара по кошельку (у скептиков и реалистов на этот счёт другое мнение). Антон Силуанов подчеркнул, что максимальная ставка ограничена пятью тысячами рублей, но применять её будут только к самым дорогим и сложным изделиям. Для массовых гаджетов тарифы окажутся значительно ниже, поэтому чиновники не прогнозируют падения спроса.