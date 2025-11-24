Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Один из создателей нейросетей предрёк миру глобальные кризисы и войны роботов
Внедрение ИИ повысит производительность труда, но простые сотрудники будут попадать под массовые сокращения.

Лауреат Нобелевской премии и пионер технологий глубокого обучения (Deep Learning) Джеффри Хинтон выступил с тревожным прогнозом в беседе с американским сенатором Берни Сандерсом. Учёный считает, что человечество совершенно не готово к последствиям стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, мир неизбежно приближается к тяжёлым экономическим потрясениям и конфликтам с применением автономного оружия, а существующие государственные институты просто не выдержат этой нагрузки без срочных реформ.

Главная экономическая угроза кроется в несправедливом распределении благ. Хинтон поясняет, что повсеместное внедрение алгоритмов резко повысит производительность труда, но сверхприбыли осядут в карманах владельцев корпораций, пока наёмные сотрудники будут попадать под массовые сокращения. Рынок не сможет самостоятельно сбалансировать эту ситуацию. Правительствам придётся вмешиваться в экономику и, вероятно, вводить безусловный базовый доход, чтобы не допустить катастрофического расслоения общества.

Ещё опаснее выглядит ситуация в военной сфере. Эксперт отмечает, что регулировать боевые нейросети гораздо сложнее, чем сдерживать ядерную гонку. Если для создания атомной бомбы нужны огромные заводы и редкие изотопы, то автономные системы вооружения управляются программным кодом. Его можно мгновенно скопировать, украсть или вынести на обычной флешке, что делает практически невозможным любой эффективный контроль за нераспространением таких технологий.

В долгосрочной перспективе, как считает Джеффри Хинтон, есть определённые риски для выживания всего человечества. Хинтон, который в 2023 году специально уволился из Google из-за своей принципиальной позиции насчёт свободы слова, оценивает вероятность вымирания человечества по вине ИИ в 10–20%. Он опасается момента, когда цифровой разум превзойдёт человеческий и начнёт манипулировать людьми ради достижения собственных целей. Учёный предупреждает, что цивилизация вступает в эту эпоху без чёткого плана защиты, а темпы прогресса уже опережают самые смелые ожидания.

На самом деле, опасения бывшего сотрудника Google вовсе не беспочвенные. Уже сейчас трансформация рабочих процессов с внедрением ИИ идёт полным ходом. Но главное испытание впереди - к 2035 году аналитики ожидают появления общего искусственного интеллекта (AGI), способного решать любые задачи лучше человека. Какие у этого события будут последствия – попробуйте догадаться сами. 

#искусственный интеллект #нейросети
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
5
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
1
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
12
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
10
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
2
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
1
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
10
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
3
Авиакомпании отменяют связанные с Венесуэлой рейсы из-за предупреждения США
1
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
5
Майнер-одиночка добыл блок биткоина в сети BTC и заработал $264 558
+
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
1
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
5
Самая длинная в мире подводная пещера оказалась ещё длиннее, чем думали учёные
+
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
21
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
10
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
21:27
Если намекнуть, что "Орешник" уже наведен, то еще сильнее подешевеют.
Акции Rheinmetall подешевели на фоне обсуждений мирного плана по Украине
32Влад32
21:27
И ? Достаточно 3 пунктов. Денацификация, демилитаризация, защита русских людей.
Акции Rheinmetall подешевели на фоне обсуждений мирного плана по Украине
4pokalin
21:24
Млять, ну и урод.
Popularmechanics: растения помогут добывать редкоземельные элементы без избыточного загрязнения
Непраныч. Непран.
21:22
Понимаю, бывает трудно понять, кто есть кто. Когда опыта мало.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану
21:20
за базар свой отвечай.я в ваши педиковские разборки лезть не собираюсь.Кто там шишкинс ,кто Непран -мне фиолетово.Срач что пипец стоит
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Aliendora
21:20
Ага, а потом судорожно искать спустя несколько лет такой же модуль, чтобы заработал двухканал... Нищеброд? Вот и нефиг начинать)
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Непраныч. Непран.
21:19
Ну ты свой авто хлам с одним колесом починил?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
21:18
Слабак, я думал ты прозорливее.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
21:17
хаххахахахахаааа какой ты смешной даун. попроси уошный ии что-нибудь посмешней придумать ))))))))))))))))))))))))
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
21:16
Ещё раз напоминаю что это Алёшка-полотер Чуков он же маэстро он же Боярышник который всех буллил а затем переобулся но в то же время продолжает буллить Бернигана а так же насмехался над многими на сай...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter