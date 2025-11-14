Сайт Конференция
apprenticebase
Серверные процессоры AMD на архитектуре Zen 6 могут быть на 70% быстрее предшественников
Новинки получат до 256 ядер и будут производиться по 2-нм техпроцессу.

AMD поделилась амбициозными планами относительно своего следующего поколения серверных процессоров на архитектуре Zen 6. Руководство компании заявило, что будущие чипы EPYC под кодовым названием Venice обеспечат более чем 70-процентный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с нынешним поколением.

Такой внушительный скачок, по словам представителей AMD, будет достигнут за счёт целого ряда улучшений. Во-первых, компания нарастит физическое число ядер: топовые модели Venice получат до 256 ядер и 512 потоков против 192 ядер у актуальных процессоров Turin. Именно это и обеспечит более чем 30-процентное увеличение плотности потоков. Во-вторых, вся линейка перейдёт на совершенно новый 2-нанометровый техпроцесс от TSMC, который предполагает использование транзисторов нового типа (GAA вместо FinFET). Один только этот переход, по расчётам, даёт либо на 10-15% больше производительности при той же мощности, либо на 25-30% снижает энергопотребление.

Впрочем, как это часто бывает, за громким заявлением о 70-процентном росте скрывается важный нюанс. В AMD уточнили, что такая большая цифра получена не в модных сегодня тестах искусственного интеллекта, а в довольно специфическом бенчмарке SPECrate 2017 INT. Для него сравнивались две серверные платформы с топовыми процессорами: одна на базе будущих EPYC Venice, а другая — на актуальных EPYC Turin. Оставшийся прирост производительности, который не объясняется числом ядер и новым техпроцессом, должны обеспечить улучшения непосредственно в самой архитектуре Zen 6.

За всеми этими цифрами просматривается главная цель компании — отвоевать более 50% серверного рынка у своего вечного конкурента. В AMD считают, что стабильный прогресс и технологические скачки в поколениях Zen 6 и Zen 7 позволят приблизиться к своей амбициозной цели. Кроме того, можно ожидать, что часть перечисленных инноваций со временем «просочится» и в потребительские процессоры Ryzen для настольных компьютеров и ноутбуков.

#amd #процессоры #zen 6
Источник: wccftech.com
