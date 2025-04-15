Разработчики намерены поощрять игроков за создание уникальных билдов.

Разработчики из Obsidian Entertainment раскрыли новые детали грядущей ролевой игры The Outer Worlds 2 — её полноценная презентация должна состояться 8 июня после окончания тематической трансляции Xbox Games Showcase 2025. А сейчас информацию приходится выуживать из свежего выпуска IGN First, в рамках которого дизайн-директор Мэтт Сингх вместе с дизайнером Кайлом Кёнигом попытались объяснить ключевые постулаты здешней ролевой системы.

Так, во второй части будет присутствовать система положительных и отрицательных характеристик персонажа, которая также существовала и в оригинале. Авторы заверили, что теперь она стала более проработанной. Например, наличие той или иной негативной черты может помочь герою в определённой ситуации.

Количество перков в сиквеле The Outer Worlds увеличится по сравнению с оригиналом. Авторы готовы 90 уникальных способностей, для разблокировки которых нужно будет предварительно выстроить разные наборы характеристик. То есть сделать из своего протеже универсального бойца на все случаи жизни точно не получится — игра станет всячески провоцировать геймера на создание нестандартных билдов. А вот сбросить все очки статистики и опыт для его перераспределения в другие навыки и перки не получится, разработчики намеренно не стали добавлять такую опцию.





Ролевая игра The Outer Worlds 2 поступит в продажу до конца текущего года на ПК (Steam, Battle.net), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект сразу же после своего релиза пропишется в подписочном сервисе Game Pass. К сожалению, до настоящего момента наличие хотя бы текстового перевода на русский язык не подтверждено.