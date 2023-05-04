На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
Российское государственное оборонное объединение "Ростех" недавно объявило о запуске в производство большой партии "истребителей танков", в том числе легкого плавающего танка Спрут-СДМ12С25М.
реклама
В конце прошлого месяца пресс-служба Ростеха сообщила, что на Курганмашзаводе планируется наладить производство новейших истребителей танков 2С25М (Спрут-СДМ1) и бронетранспортеров БT-ЗФ. Об этом пишет российское информационное агентство PИА Новости.
В государственной корпорации подчеркнули, что с оборонным ведомством РФ было подписано несколько дополнительных государственных контрактов на поставку вооружений и военной техники, пользующейся повышенным спросом.
В пресс-релизе Ростеха сообщается: "С этого года Курганмашзавод является главным исполнителем государственного оборонного заказа. В планах поставок на ближайшие годы - БМП-З, а также БМП-З после капремонта, БMД-4M, БTP-MДM, БPЭM-Л, модернизированный вариант БMП-2 с боевым модулем "Бережок", освоение ремонта бортовой техники BДB, внедрение в производство новых образцов военной техники - 125-mm плавающего самоходного арторудия 2C25M, бронетранспортера БT-ЗФ".
Истребитель танков Спрут-СДМ12C25M — это самоходное противотанковое орудие, которая по сути является легким танком. Эта боевая машина оснащена 125-мм орудием 2A75-1 и по огневой мощи не уступает ОБТ T-90MC. 2С25М может транспортироваться военными судами или транспортной авиацией и десантироваться парашютным или посадочным способом. Несмотря на то, что эта машина была разработана в первую очередь для войск ВДВ, она также может использоваться морскими пехотинцами.
|
Западные специалисты высоко оценили появление танка Т-14 "Армата" на Донбассе
реклама
Издание Eurasiantimes пишет, что серийное производство 2С25М "Спрут" началось в то время, когда ВСУ готовятся развернуть первые танки, поставленные Западом, против ВС РФ. До сих пор Украина располагала танками советской постройки, в основном Т-64 и Т-72, но большинство из них было уничтожено в зоне СВО.
В условиях продолжающихся боевых действий Россия резко ускорила темпы строительства существующих систем вооружения, в частности, истребителей танков 2С25М. Ранее серийное производство "Спрут-СДМ1" планировалось начать в конце прошлого года, позже сроки были скорректированы. Сообщается, что самоходное противотанковое орудие успешно прошло все этапы испытаний и рекомендовано к принятию на вооружение в российскую армию.
В прошлом году Россия предлагала Индии рассмотреть возможность о совместном производстве легкого танка-амфибии "Спрут СДМ1" и даже направила Нью-Дели предложение о техническом сотрудничестве. Об этом представитель "Рособоронэкспорта" рассказал в преддверии выставки DefExpo, которая проходила с 18 по 22 октября в Гандхинагаре, штат Гуджарат.
Спрут-СДМ1: Истребитель танков или легкий танк-амфибия?
реклама
По данным "Рособоронэкспорта", "Спрут-СДМ1" - единственная в своей категории легкая боевая машина-амфибия со 125-мм танковым орудием и огневой мощью основного боевого танка. Танк оснащен управляемым ракетным комплексом для поражения бронированных целей, в том числе со взрывозащищенной реактивной броней (ERA).
Машина СПРУТСДМ1 предназначена для ведения разведки, обеспечения боевого охранения, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, а также огневой поддержки сил, ведущих бой с тяжелобронированными целями. Истребитель танков может работать в круглосуточном режиме в условиях гористой местности с разреженным воздухом, при экстремально высоких и низких температурах, преодолевать водные преграды и вести огонь из орудия, находясь на плаву.
Транспортировка "Спрута" может осуществляться с помощью военных грузовых самолетов или десантных кораблей. Запас хода танка без дозаправки составляет 500 километров, Запас хода на плаву 7 часов. Скорость на шоссе достигает 70 километров в час, по сухой грунтовой дороге - до 50 километров в час, задняя скорость - 20 километров в час на плаву - до девяти километров в час, экипаж 3 человека.
|
Беспилотный летательный аппарат ZALA Lancet-3 подорвал патрульное судно ВСУ под Запорожьем, видео с места событий выложили в сеть
Масса танка "Спрут-СДМ1" не превышает 18 тонн. К основным преимуществам этой уникальной легкой машины относятся: мобильность, возможность быстрой передислокации и транспортировки по воздуху. В силу конструктивных причин "Спрут-СДМ1" уступает по защищенности тяжелой бронетехнике: минимальная толщина брони обусловлена требованиями к весу - более тяжелый танк невозможно было бы десантировать с самолета, считают эксперты. При этом с дополнительной навесной броней защита танка может быть заметно улучшена.
реклама
Как уже сообщалось, легкий танк-амфибия "Спрут-СДМ1" по своей огневой мощи сравним с российскими ОБТ серий Т-72 и Т-90. На нем установлена полностью стабилизированная 125-мм гладкоствольная пушка 2А75М, способная стрелять теми же снарядами, что пушки 2А46 установленные на танках Т-72, Т-80 и Т-90.
В 2022 году этот танк получил новые программируемые боеприпасы с дистанционным подрывом. Максимальная дальность стрельбы 2С25М составляет 5 километров. В танке используется автоматическая система загрузки боеприпасов, которая обуславливает быструю подачу снарядов в орудие. Боевой потенциал машины был существенно усилен благодаря новой цифровой системе управления огнем, в которой совмещены телевизионные и тепловизионные прицелы, позволяющие вести огонь в любое время суток и при любых погодных условиях.
Благодаря использованию современного электронного и коммуникационного оборудования, танк легко интегрируется в единую систему тактического звена, что позволяет экипажу передавать данные о различных целях другим танкам, а также получать целеуказание и другую информацию. Также эта самоходка способна использовать данные с БПЛА и РЛС.
Среди наиболее значимых достижений - автономный командирский прибор тепловизионного видения и усовершенствованную систему захвата цели. Все это позволяет быстрее находить и атковать цель. Как только командир боевое машины замечает цель система слежения за направлением взгляда, тут же наводит на нее орудие.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила