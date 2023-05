За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Российское государственное оборонное объединение "Ростех" недавно объявило о запуске в производство большой партии "истребителей танков", в том числе легкого плавающего танка Спрут-СДМ12С25М. Боекомплект пушки Спрут-СДМ12C25M состоит из 40 снарядов, из них 22 - в механизированной укладке и 18 - во вспомогательной. В штатном варианте: 20 осколочно-фугасных снарядов, 14 бронебойных с оперенным сердечником, шесть противотанковых управляемых ракет ( допускается замена на шесть боеприпасов с кумулятивной боевой частью). Из дополнительного оружия - танковый 7,62 мм пулемет Калашникова. The photo shows the light floating tank (LAT) SPRUT-CDM1. Journal Eurasiantimes.

реклама

В конце прошлого месяца пресс-служба Ростеха сообщила, что на Курганмашзаводе планируется наладить производство новейших истребителей танков 2С25М (Спрут-СДМ1) и бронетранспортеров БT-ЗФ. Об этом пишет российское информационное агентство PИА Новости.

В государственной корпорации подчеркнули, что с оборонным ведомством РФ было подписано несколько дополнительных государственных контрактов на поставку вооружений и военной техники, пользующейся повышенным спросом.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В пресс-релизе Ростеха сообщается: "С этого года Курганмашзавод является главным исполнителем государственного оборонного заказа. В планах поставок на ближайшие годы - БМП-З, а также БМП-З после капремонта, БMД-4M, БTP-MДM, БPЭM-Л, модернизированный вариант БMП-2 с боевым модулем "Бережок", освоение ремонта бортовой техники BДB, внедрение в производство новых образцов военной техники - 125-mm плавающего самоходного арторудия 2C25M, бронетранспортера БT-ЗФ".

Истребитель танков Спрут-СДМ12C25M — это самоходное противотанковое орудие, которая по сути является легким танком. Эта боевая машина оснащена 125-мм орудием 2A75-1 и по огневой мощи не уступает ОБТ T-90MC. 2С25М может транспортироваться военными судами или транспортной авиацией и десантироваться парашютным или посадочным способом. Несмотря на то, что эта машина была разработана в первую очередь для войск ВДВ, она также может использоваться морскими пехотинцами.

реклама

Издание Eurasiantimes пишет, что серийное производство 2С25М "Спрут" началось в то время, когда ВСУ готовятся развернуть первые танки, поставленные Западом, против ВС РФ. До сих пор Украина располагала танками советской постройки, в основном Т-64 и Т-72, но большинство из них было уничтожено в зоне СВО.

В условиях продолжающихся боевых действий Россия резко ускорила темпы строительства существующих систем вооружения, в частности, истребителей танков 2С25М. Ранее серийное производство "Спрут-СДМ1" планировалось начать в конце прошлого года, позже сроки были скорректированы. Сообщается, что самоходное противотанковое орудие успешно прошло все этапы испытаний и рекомендовано к принятию на вооружение в российскую армию.

В прошлом году Россия предлагала Индии рассмотреть возможность о совместном производстве легкого танка-амфибии "Спрут СДМ1" и даже направила Нью-Дели предложение о техническом сотрудничестве. Об этом представитель "Рособоронэкспорта" рассказал в преддверии выставки DefExpo, которая проходила с 18 по 22 октября в Гандхинагаре, штат Гуджарат.

После патовой ситуации с Китаем в восточном Ладакхе индийские вооруженные силы увидели острую необходимость в легких танках, таких как "Спрут-СДМ1", для эффективного противодействия НОАК. Пекин имеет на вооружении множество легких танков, в то время как Индия обычно использовал только тяжелые машины российского производства, такие как Т-90 и Т-72. В "Рособоронэкспорте" заявили, что "Спрут-СДМ1" может использовать любые боеприпасы, производимые в Индии для танков Т-72М1 и Т-90С. На фото легкий плавающий танк (LAT) СПРУТ-CДM1. Journal Eurasiantimes.

Спрут-СДМ1: Истребитель танков или легкий танк-амфибия?

реклама

По данным "Рособоронэкспорта", "Спрут-СДМ1" - единственная в своей категории легкая боевая машина-амфибия со 125-мм танковым орудием и огневой мощью основного боевого танка. Танк оснащен управляемым ракетным комплексом для поражения бронированных целей, в том числе со взрывозащищенной реактивной броней (ERA).

Машина СПРУТСДМ1 предназначена для ведения разведки, обеспечения боевого охранения, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, а также огневой поддержки сил, ведущих бой с тяжелобронированными целями. Истребитель танков может работать в круглосуточном режиме в условиях гористой местности с разреженным воздухом, при экстремально высоких и низких температурах, преодолевать водные преграды и вести огонь из орудия, находясь на плаву.

Транспортировка "Спрута" может осуществляться с помощью военных грузовых самолетов или десантных кораблей. Запас хода танка без дозаправки составляет 500 километров, Запас хода на плаву 7 часов. Скорость на шоссе достигает 70 километров в час, по сухой грунтовой дороге - до 50 километров в час, задняя скорость - 20 километров в час на плаву - до девяти километров в час, экипаж 3 человека.

Масса танка "Спрут-СДМ1" не превышает 18 тонн. К основным преимуществам этой уникальной легкой машины относятся: мобильность, возможность быстрой передислокации и транспортировки по воздуху. В силу конструктивных причин "Спрут-СДМ1" уступает по защищенности тяжелой бронетехнике: минимальная толщина брони обусловлена требованиями к весу - более тяжелый танк невозможно было бы десантировать с самолета, считают эксперты. При этом с дополнительной навесной броней защита танка может быть заметно улучшена.

реклама

Как уже сообщалось, легкий танк-амфибия "Спрут-СДМ1" по своей огневой мощи сравним с российскими ОБТ серий Т-72 и Т-90. На нем установлена полностью стабилизированная 125-мм гладкоствольная пушка 2А75М, способная стрелять теми же снарядами, что пушки 2А46 установленные на танках Т-72, Т-80 и Т-90.

В 2022 году этот танк получил новые программируемые боеприпасы с дистанционным подрывом. Максимальная дальность стрельбы 2С25М составляет 5 километров. В танке используется автоматическая система загрузки боеприпасов, которая обуславливает быструю подачу снарядов в орудие. Боевой потенциал машины был существенно усилен благодаря новой цифровой системе управления огнем, в которой совмещены телевизионные и тепловизионные прицелы, позволяющие вести огонь в любое время суток и при любых погодных условиях.

"The Sprut-SDM1 is an airborn and floatings vehicles. No other light tanks, if you look at the Western development, can not do this. Thank to such capabilitis, it gains a lot, it gets a significants advantages," military expert Alexei Khlopotov told RT. The photo shows the light floating tank (LAT) SPRUT-CDM1. Journal Eurasiantimes.

Благодаря использованию современного электронного и коммуникационного оборудования, танк легко интегрируется в единую систему тактического звена, что позволяет экипажу передавать данные о различных целях другим танкам, а также получать целеуказание и другую информацию. Также эта самоходка способна использовать данные с БПЛА и РЛС.

Среди наиболее значимых достижений - автономный командирский прибор тепловизионного видения и усовершенствованную систему захвата цели. Все это позволяет быстрее находить и атковать цель. Как только командир боевое машины замечает цель система слежения за направлением взгляда, тут же наводит на нее орудие.