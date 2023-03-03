Министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек обратились к вице-президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой о приобретении части из 96 сохранившихся танков Леопард. Об этом рассказывают журналисты швейцарской газеты Blick. Источники сообщают, что они не будут переданы Киеву.
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Согласно статье, опубликованной в газете Blick, Берлин запросил продажу тяжелой бронетехники для восполнения резервов государств, отправивших на Украину собственные танки. Ожидается, что танки выкупит их производитель, немецкий оборонный концерн Rheinmetall.
Получение запроса было подтверждено в Министерстве обороны Швейцарии, пишут журналисты. Они добавили, что в настоящее время Берн нуждается в 34 из 96 законсервированных Leopard 2. Для реализации оставшихся боевых машин их производителю необходимо разрешение швейцарского парламента.
Поставки танков Leopard 2 на Украину анонсировали Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Впоследствии Дания и Нидерланды решили, что погорячились и заявили, что вместо Leopard 2 лучше окажут помощь с ремонтом и поставкой устаревших Leopard 1.
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В Хельсинки позже заявили, что отправят на Украину не сами танки, а три бронемашины разминирования на базе танка "Леопард 2". Мадрид объявил, что перед тем, как отправить танки на Украину их необходимо отремонтировать. В действительности, эта проблема с неисправными испанскими танками была известна еще до начала специальной военной операции, пишут журналисты.
В августе прошлого года, Украина уже пыталась выторговать танки Leopard 2 у Испании. Киев даже отправил в Мадрид высокопоставленного чиновника из министерства обороны, чтобы обсудить возможную сделку по передачу танков Украине. Тогда, Испания отказалась от идеи возможной передачи Украине танков Leopard, находящихся на военной базе в Сарагосе
Хотя в то время не было даже намека на то, что Киев может получить танки, украинский посланник отказался от испанской бронетехники ввиду ее плачевного состояния. Все это произошло в то время, когда западные фонды уже согласились финансировать ремонт.
В последних числах февраля газета The New York Times сообщила, что европейские государства не готовы передать Киеву обещанное ранее количество танков.
Некоторые эксперты на Западе еще в 2022 году предупреждали, что у Германии нет танков Leopard, несмотря на заявления Берлина. Однако Германия пообещала около 50 танков Польше в случае, если поляки передадут Украине свои танки Т-72. Впоследствии оказалось, что Берлин не может предоставить даже эти 50 танков и предложил Варшаве заменить их на большее количество, но первой версии.
Уже тогда польские военные аналитики высказали предположение, что Германия в течение многих лет не производила танков для своих вооруженных сил. Более того, те, что были в профиците или на складах, пошли на запчасти, которые требовались для уже готовых к эксплуатации германских танков Leopard 2.
Источники и ссылки: Newspaper The New York Times, Journal Bulgarianmilitary, Newspaper Blick, Newspaper kommersant.
1. (https://www.kommersant.ru/doc/5845441)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/03/03/germanys-rheinmetall-tank-manufacturer-buys-leopard-2-tanks/)
3. (https://www.blick.ch/politik/schreiben-an-bundesraetin-viola-amherd-deutschland-bittet-schweiz-um-leopard-panzer-id18364681.html)
4. (https://www.nytimes.com/2023/02/28/world/europe/ukraine-tanks.html)