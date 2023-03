В поисках танков для Украины армии Европы терпят одну неудачу за другой

Министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек обратились к вице-президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой о приобретении части из 96 сохранившихся танков Леопард. Об этом рассказывают журналисты швейцарской газеты Blick. Источники сообщают, что они не будут переданы Киеву.

Норвежский основной боевой танк Leopard 2A4 во время учений "Iron Wolf II" в Литве. В учениях участвовали 2 300 военнослужащих из 12 стран Североатлантического альянса (НАТО), включая Германию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды и Норвегию. Shot in Rukla, Lithuania. Newspaper The New York Times, Journal Bulgarianmilitary. Photo credit: 19fortyfive.com.

Согласно статье, опубликованной в газете Blick, Берлин запросил продажу тяжелой бронетехники для восполнения резервов государств, отправивших на Украину собственные танки. Ожидается, что танки выкупит их производитель, немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

Получение запроса было подтверждено в Министерстве обороны Швейцарии, пишут журналисты. Они добавили, что в настоящее время Берн нуждается в 34 из 96 законсервированных Leopard 2. Для реализации оставшихся боевых машин их производителю необходимо разрешение швейцарского парламента.

Поставки танков Leopard 2 на Украину анонсировали Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Впоследствии Дания и Нидерланды решили, что погорячились и заявили, что вместо Leopard 2 лучше окажут помощь с ремонтом и поставкой устаревших Leopard 1.

В Хельсинки позже заявили, что отправят на Украину не сами танки, а три бронемашины разминирования на базе танка "Леопард 2". Мадрид объявил, что перед тем, как отправить танки на Украину их необходимо отремонтировать. В действительности, эта проблема с неисправными испанскими танками была известна еще до начала специальной военной операции, пишут журналисты.

В августе прошлого года, Украина уже пыталась выторговать танки Leopard 2 у Испании. Киев даже отправил в Мадрид высокопоставленного чиновника из министерства обороны, чтобы обсудить возможную сделку по передачу танков Украине. Тогда, Испания отказалась от идеи возможной передачи Украине танков Leopard, находящихся на военной базе в Сарагосе

Хотя в то время не было даже намека на то, что Киев может получить танки, украинский посланник отказался от испанской бронетехники ввиду ее плачевного состояния. Все это произошло в то время, когда западные фонды уже согласились финансировать ремонт.

В последних числах февраля газета The New York Times сообщила, что европейские государства не готовы передать Киеву обещанное ранее количество танков.

В результате провалившейся сделки между Римом и южноамериканским оружейным бароном десятки танков Leopard 1A5 остались в Италии. В данный момент они ржавеют в Ленте - городке и муниципалитете на севере Италии, в провинции Верчелли, регион Пьемонт. На фотографиях выложенных в Интернете, видны вереницы танков, ожидающих своего очередного пристанища. Newspaper The New York Times, Journal Bulgarianmilitary. Photo credit: 19fortyfive.com.

Некоторые эксперты на Западе еще в 2022 году предупреждали, что у Германии нет танков Leopard, несмотря на заявления Берлина. Однако Германия пообещала около 50 танков Польше в случае, если поляки передадут Украине свои танки Т-72. Впоследствии оказалось, что Берлин не может предоставить даже эти 50 танков и предложил Варшаве заменить их на большее количество, но первой версии.

Уже тогда польские военные аналитики высказали предположение, что Германия в течение многих лет не производила танков для своих вооруженных сил. Более того, те, что были в профиците или на складах, пошли на запчасти, которые требовались для уже готовых к эксплуатации германских танков Leopard 2.

Источники и ссылки: Newspaper The New York Times, Journal Bulgarianmilitary, Newspaper Blick, Newspaper kommersant.

