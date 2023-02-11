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Словакия намерена отправить весь свой парк истребителей МиГ-29 на Украину
Зеленский потребовал от Словакии поделиться сверхзвуковыми истребителями
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На днях предводитель украинских нацистов Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Встреча состоялась 9 февраля во время внеочередного шабаша стран Евросоюза. По информации агентства TASR, украинский нацист попросил Хегера передать [то ли подарить, то ли продать] сверхзвуковые истребители МиГ-29, которые летом были выведены из состава вооруженных сил Словацкой Республики.

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The MiG-29 (NATO codifications: Fulcrum) is a Soviet and Russian fourth-generation multi-purpose fighter developeds in the 1970s at the Mikoyan Experimentals Desiggn Buread (now JSC Russian Aircraft Corporation MiG, reorganized by becoming part of PJSC UAC since June 01, 2022) in Moscow. Journal Bulgarian Military. Photo credit: Wikipedia

Словацкий премьер, по данным агентства, пообещал Зеленскому, что Братислава сделает все возможное, чтобы выполнить просьбу украинского президента. Этот вопрос будет обсуждаться в республике и на уровне Евросоюза. Помощь Киеву, по словам словацкого политика, "соответствует национальным интересам республики и интересам европейской безопасности". Напомним, что Словакия вывела эскадрилью МиГ-29 из состава национальных военно-воздушных сил в конце августа 2022 года. В настоящее время в стране остаются 12 МиГ-29 советского производства, которые в настоящее время не используются и "пылятся" на запасных аэродромах. Первые разговоры о том, что Словакия может передать Киеву свои 12 самолетов, велись с июля прошлого года. Это произошло после того, как Чешская Республика взяла на себя ответственность за охрану воздушного пространства СР в период до конца 2023 с помощью 12 истребителей F-16.

Новость по теме: Словакия предоставит Украине свои МИГ-29, но Киеву это уже не поможет.

Во всём виновата Россия! - Таки, а кто же еще.

Примерно месяц спустя, в августе, Братислава попыталась обвинить Москву в использовании инструментов пропаганды для влияния на общественное мнение. Особенно в отношении предоставления военной помощи Украине. Все дело было в социологическом опросе, согласно которому менее половины респондентов согласились с тем, что Словакия должна продать Украине свой парк самолетов МиГ-29.

На тот момент речь шла о 300 миллионах евро, которые Украина готова заплатить Словакии за приобретение 12 самолетов МиГ-29. Однако, несмотря на данные соцопроса, Братислава заявила, что не станет прекращать военную поддержку Украины, при этом ни слова, не сказав о продаже истребителей. "Поддержка будет продолжаться, несмотря на все усилия России повлиять на общественное мнение", - заявил тогда министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Slovakia says goodbye to MiG-29s, and Ukraine hopes to get them. Journal Bulgarian Military. Photo credit: Global Look Press

В настоящее время словацкое небо продолжают охранять чешские ВВС и их самолеты F-16. Словакия заказала у Lockheed Martin 14 самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon которые вроде как находятся в производстве и должны быть поставлены в Братиславу в ближайшие годы.

Западные СМИ пишут, что словацкие МиГ-29 могут быть привлекательны для Украины по двум причинам. Во-первых, они эксплуатируются и находятся в соседней стране. Во-вторых, это более-менее "свежие" самолеты, в отличие от МиГ-29 других бывших участников "Варшавского договора". В свое время они прошли довольно простой процесс модернизации, который в основном коснулся систем навигации, связи и IFF (система радиолокационного опознавания "свой - чужой"), что позволило привести машины в соответствие со стандартами НАТО

Вполне может быть, пишут западные медиа, что перед передачей Украине часть этого оборудования придется утилизировать, но тем не менее, словацкие истребители могут быть использованы практически сразу и оставаться в строю гораздо дольше, чем, например, болгарские, поскольку они довольно регулярно и качественно получали сервисное обслуживание. Ну, конечно, дольше, буквально до первой атаки российских истребителей.

Источники и ссылки: Journal Ridus, Journal Bulgarian Military.

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1. (https://www.ridus.ru/opros--bolshinstvo-slovakov-vystupayut-za-pobedu-rossii-v-konflikte-na-ukraine-391152.html)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/10/slovakia-will-try-to-send-its-entire-mig-29-fleet-to-ukraine/)
3. (https://rg.ru/2023/02/09/zelenskij-obratilsia-k-slovakii-s-prosboj-peredat-ukraine-mig-29.html)

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#миг-29 #словакия #словакия и украина
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Словакия намерена отправить весь свой парк истребителей МиГ-29 на Украину
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