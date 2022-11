Новая технология позволит солдатам получить помощь сразу после ранения и облегчит транспортировку в армейский госпиталь

Армия США провела испытания беспилотников для доставки медицинских препаратов бойцам получивших опасные ранения в ходе боевых действий. Исследователи Университета Джона Хопкинса впервые продемонстрировали возможность доставки крови с помощью беспилотника в 2015 году

Во время недавних учений в Калифорнии, которые проводились США совместно с военнослужащими других стран, беспилотники Crimson сбрасывали солдатам образцы донорской крови и различные жизненно важные медицинские препараты. Такая технология может быть использована в ситуациях, когда отправлять санитаров для оказания помощи небезопасно.

Дрон — это летательный аппарат вертикальной посадки и взлета, поэтому ему не нужна взлетно-посадочная полоса или катапульта для выполнения таких спасательных миссий, сообщил представитель Пентагона. Новая технология позволит солдатам получить помощь сразу после ранения и облегчит транспортировку в армейский госпиталь.

С помощью такого беспилотника можно оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, когда эвакуация раненых невозможна. Он способен переносить охлажденную цельную кровь и другие важные предметы в автономном переносном холодильном модуле и доставлять их медикам, работающими с ранеными солдатами в полевых условиях

Project Crimson — это проект по использованию обычной беспилотной авиационной системы и ее адаптации для выполнения медицинской миссии", - сказал в своем заявлении Натан Фишер, руководитель отдела медицинской робототехники и автономных систем в Исследовательском центре телемедицины и передовых технологий армии США.

Для проекта Crimson армия использовала беспилотник FVR-90 компании L3Harris Technologies.

Учения с использованием распределенного комплекса для наблюдения за травмами в условиях боевых действий. 7 ноября 2022 года. US Army / Samuel BrandonБПЛА способен находиться в воздухе в течение 12-18 часов, подобно самолёту с неподвижным крылом. Он может работать как на суше, так и на море, при этом его грузоподъемность составляет 10 кг.

Исследователи Университета Джонса Хопкинса впервые продемонстрировали технологию доставки крови с помощью дрона еще в 2015 году. Исследование, опубликованное в апрельском номере журнала Lancet Global Health за 2022 год, показало, что доставка крови беспилотником в сельских и горных районах Африки была быстрой и безопасной.

Кроме БПЛА, военные провели испытания различных средств дистанционной связи и средств диагностики для их последующего использования на поле боя.

Один из таких инструментов называется Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK). Это приложение для смартфона, которое также может работать с датчиками, установленными на пациентах, для сканирования жизненных показателей и других данных, а затем сохранять их на устройстве.

Далее эта информация будет доступна через wi-fi или Bluetooth другим устройствам. Таким образом, медики в полевых условиях получат простой способ передачи медицинских данных пациента в пункты транспортировки.

"С помощью программы BATDOK медицинские центры будут отслеживать состояние пациента в режиме реального времени, а медики на местах смогут обновлять информацию о лечении и лекарствах", - пояснил в своем заявлении Майкл Седилло, директор по системам программы интегрированного зондирования кабины пилота Исследовательской лаборатории ВВС. "Такой подход позволит своевременно оповестить учреждение и оперативно подготовиться к лечению пациента сразу после его транспортировки", - добавил он.





"Возможность иметь под рукой такие технологии значительно улучшит оказание медицинской помощи в полевых условиях", - считает капитан Морган Плоуман, медсестра 15-го батальона поддержки бригады 1-й кавалерийской дивизии.



Источники: Journal Dailymail

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11453187/US-Army-tests-DRONES-deliver-blood-medical-supplies-dangerous-battlefield-situations.html