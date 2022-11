Rimac Nevera, уже ставший самым быстрым серийным автомобилем в мире на драг-стрипе, теперь официально является самым быстрым серийным электромобилем в истории

Хорватская автомобильная компания Rimac Automobili официально заявил о своих правах на абсолютный рекорд по скорости среди электромобилей - 412 километров в час. Это на 146 км/ч больше, скорости которую может развить Tesla Model S Plaid.

Разумеется, уникальный суперкар Nevera - уже самая быстрая серийная машина в истории, которая в прошлом году прошла четверть мили за 8,582 секунды. Nevera - это двухместный спортивный электромобиль стоимостью $ 2,1 млн, а Model S Plaid - это всё-таки пятиместная семейная машина за $ 136 тыс. Эта разница, несомненно, объясняется более совершенными характеристиками Nevera, а также тем, что, в отличие от Tesla, он разработан для малосерийного производства.

Rimac отправил Nevera на трека полигона Automotive Testing Papenburg в Германии для проведения испытаний на максимальную скорость. Эта трасса имеет длинные, быстрые повороты, переходящие в два прямых 4 километровых участка, что делает этот трек одним из немногих мест в мире, безопасных для такого рода тестов. Для подтверждения результатов был использован измерительный инструмент Racelogic V-Box GPS. Весь этап испытаний представлен в приведенном ниже видеоролике.

Rimac Nevera Top Speed Full Run - VBOX

Новый суперкар никогда не испытывал проблемы с недостатком мощности. Его четырехмоторный силовой агрегат выдает чудовищные 1 914 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. При этом его шипованные шины Michelin сильно ограничивают его ускорение. Основной проблемой для электромобилей является передача. Большая часть EV, включая Nevera, являются односкоростными машинами, рассчитанными на быстрый старт. Как правило на светофоре они быстро вырываются вперед, опережая аналоги с ДВС, но затем у них закачивается запал, и они начинают постепенно сдавать. Поэтому тот факт, что машина побила как рекорд на дрэг-стрипе, так и абсолютный рекорд скорости весьма впечатляет.

"Скорость движения в 412 километров в час составляет треть скорости звука", - заявил Миро Зрнчевич, главный пилот Rimac по испытаниям и разработкам, в своем пресс-релизе. "Просто добиться таких результатов на обычном автомобиле невероятно сложно. Однако в Nevera мы создали автомобиль, который может преодолевать большие расстояния на одной зарядке, проходить узкие и извилистые гоночные трассы, дрифтовать, а также бить рекорды скорости на прямых участках, как в ускорении, так и в V-MAX. Мне довелось участвовать во многих гонках Nevera. Сегодня это идеально отточенный образец автомобильной техники. Это очень эмоциональный момент. Самое главное, что я понял во время испытаний, это то, насколько автомобиль был устойчивым и стабильным. Это в очередной раз подтверждает, что наши команды по динамике и аэродинамике автомобиля проделали потрясающую работу".

Но вы владелец Nevera, даже не пытайтесь побить этот рекорд, если - клиентские модели ограничены скоростью 352 км/ч, поэтому компания раскроет все преимущества автомобиля только на специальных мероприятиях для клиентов "при поддержке команды Rimac и в строго ограниченных условиях".

Скорость Nevera в 415 км/час на удивление близка к рекорду скорости серийного автомобиля, который в настоящее время принадлежит американской компании Shelby Supercars. Рекорд его SSC Tuatara составляет 455 км/ч. Ну, ладно не очень близко. SSC установила этот официальный рекорд на короткой взлетно-посадочной полосе после своего абсолютного фиаско с заявлением о рекорде, от которого она была вынуждена отказаться ранее. При этом Tuatara является одним из немногих автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые, как ожидается, в конечном счете покажут максимальную скорость намного выше 483 км/ч.