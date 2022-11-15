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СМИ: Террористку, взорвавшую бомбу в Стамбуле, готовили инструкторы из США
В сети появилось видео задержания подозреваемой в организации взрыва на Истикляль в Стамбуле
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Гражданка Сирии Ахлам Альбашир - главная подозреваемая в организации взрыва в Стамбуле - проходила подготовку под руководством инструкторов из США, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Ahlam Albashir was arrested 10 h after the deadly attack. Photo: DHA

Турция утверждает, что приказ о совершении теракта отдал один из лидеров сирийского отделения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Полиция заявила, что установила личность женщины, оставившей сумку со взрывным устройством на улице Истикляль в Стамбуле, после того как просмотрела 1 архивы более 1 200 камер видеонаблюдения. Ахлам Албашир была арестована через 10 часов после взрыва.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании Албашир и еще 45 человек, которые могут иметь отношение к организации террористического акта. Напомним, теракт в турецкой столице произошел 13 ноября на улице Истикляль. Во время взрыва погибло шесть человек и более 80 получили травмы различной степени тяжести. 

Россия, Индия, Китай и другие страны направили Турции соболезнования в связи с произошедшей трагедией. При этом Анкара не приняла соболезнования, выраженные Вашингтоном. Глава МВД обвинил СЩА в финансировании организаторов теракта.

Turkey arrests Syrian woman over the deadly Istanbul bombing

Это заявление последовало после того, как  МИД Турции выдвинуло обвинения в адрес PKK и ее сирийского филиала Yekineyen Parastina Gel (YPG) в организации и проведении воскресного нападения, приведшей к гибели людей. Турция уже не первый раз обвиняет США в снабжении PKK и YPG оружием и их подготовке в северных районах Сирии. Однако, в официальном комментарии, появившемся на вебсайте PKK курды отрицают свою причастность, заявив, что не совершают теракты против мирных жителей. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность эту атаку.

Буквально, несколько часов назад Белый дом рассказал о результатах встречи главы ЦРУ с директором СВР России Сергеем Нарышкиным. Вашингтон заявил, что главы военных ведомств встречались для поддержания связи. В настоящее время Нарышкин находится с дружественным визитом в Иране.

 Источники: Youtube, Military Monitoring, Dailysabah.

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1. (https://www.youtube.com/watch?v=zo9rdn4tuKI) 
2. (https://militarymonitoring.com/istanbul-bomb-suspect-was-trained-by-us-instructors-report/) 
3. (https://www.dailysabah.com/turkey/istanbul/turkiye-slams-us-condolences-over-istanbul-terrorist-attack)

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