H-20 рассматривается как китайский ответ B-21 Raider, самому передовому стратегическому бомбардировщику США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может быть очень близка к запуску своего нового стелс-бомбардировщика H-20. Этот военный самолет может фактически удвоить дальность нанесения удара, поскольку высшее командование Китая решительно настроено на модернизацию своих систем вооружения. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

An artist’s impression of the likely features of an H-20 stealth bomber. Photo: Weibo

Выступая на публичных мероприятиях в Китае, несколько генералов ВВС НОАК подтвердили, что Китай стремится к укреплению своих боевых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях для создания сильного стратегического сдерживания, о чем недавно говорил Председатель Си.

В попытках укрепить свой воздушный потенциал Китай неуклонно работает над самолетами 20-й серии, которые включают тяжелый самолет Y-20, вертолет Z-20 и стелс-истребитель J-20. Ожидается, что H-20 будет выполнять роль стелс-бомбардировщика, которого в настоящий момент не хватает в арсенале ударных возможностей КНР.

Что известно о стелс-бомбардировщике H-20?

Попытки Китая построить бомбардировщики-невидимки предпринимались еще в начале 2000-х годов, когда официальные лица получили доступ к американскому F-117 Nighthawk, сбитому в Югославии. Однако первые сообщения о строительстве стелс-бомбардировщика появились лишь в 2013 году. На следующий год Китай слегка приоткрыл завесу над своими проектами, заявив, что разрабатывает самолет, способный нести десять тонн боеприпасов и пролетать 8,000 км без необходимости дозаправки в воздухе.

В 2018 году Китай официально анонсировал новый самолёт. Несмотря на то, что вся информация о нём хранится под грифом "секретно", известно, что он имеет конструкцию " летающего крыла".

A representative stock image of a stealth bomber in flight. icholakov/iStock

Сравнение с B-21 Raider

Пока неясно, планирует ли Китай представить стелс-бомбардировщик в ближайшее время или это делается только для того, чтобы отвлечь внимание от запуска B-21 Raider, запланированного на декабрь. В любом случае, когда H-20 появится, его будут сравнивать с американским аналогом, и все бы очень хотели знать, как он покажет себя в сравнении с американским самолётом.

С появлением H-20 ВВС НОАК полностью реализуют планы по созданию ядерной триады. Это важная веха на пути к укреплению сдерживающего потенциала страны. Ожидается, что стелс-технология B-21 Raider на два поколения опережает B-2, который впервые поднялся в воздух в конце 1980-х годов.

Аналогичный прогресс можно ожидать и в других областях. Американцы очень рассчитывают на то, что H-20 не сможет конкурировать с B-21. Однако в беседе с SCMP военные эксперты заявили, что разрыв между самолётами быстро сокращается, поэтому США будут вынуждены скрывать возможности B-21, чтобы у Китая не было возможности их скопировать. Пентагон считает, что китайский самолёт H-20 угрожает монополии США в сфере производства малозаметных бомбардировщиков. Вполне возможно, что в следующий раз, когда китайцы представят свой новый самолет, он просто затмит по своим характеристикам американские аналоги.



